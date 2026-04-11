به گزارش خبرگزاری مهر،مهمترین برنامههای اولویتدار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سال ۱۴۰۵ در ارتباط با شعار سال و مبتنی بر رویکرد «اقتصاد مقاومتی، ارتقای امنیت پایدار، توسعه سرمایه انسانی و تقویت برنامههای اصلاحی و تربیتی» اعلام شد.
بر اساس این گزارش، رئوس برنامههای اولویتدار سازمان به شرح زیر است:
توسعه کمی و کیفی منابع سازمانی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی؛ بهینهسازی مصرف و صرفهجویی
ارتقای امنیت پایدار زندانها با تاکید بر توسعه زیرساختهای فناورانه، هوشمندسازی و پدافند غیرعامل
توسعه نظام انگیزشی و رفاه کارکنان سازمان با رویکرد مسئولیتپذیری و عملکرد
توسعه کارآمد برنامههای اصلاحی ـ تربیتی ـ حمایتی و سلامتمحور مبتنی بر حقوق شهروندی با بهرهمندی زندانیان از ارفاقات قانونی در راستای تعدیل جمعیت کیفری
