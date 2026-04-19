به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب‌اله رضادوست، رییس مرکز توسعه نوغانداری گفت: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی و به‌روزآوری زیرساخت‌های تولید در یک دوره زمانی ۳ ساله، خودکفایی در تولید تخم نوغان هیبرید محقق می‌شود.

وی افزود: با این میزان تخم نوغان حداقل نیمی از نخ ابریشم مورد نیاز صنایع فرش و منسوجات ابریشمی تامین خواهد شد.

وی اظهار کرد: بدیهی است خودکفایی در تولید نخ ابریشم مستلزم برنامه‌ریزی بیشتر به ویژه برای توسعه زیرساخت‌های تولید، افزایش ظرفیت‌های پرورش کرم ابریشم و تولید پیله‌تر است.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور درباره اقدامات و سیاست‌های مورد نظر برای احیا و توسعه نوغانداری در کشور تصریح کرد: تامین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز برای تولید نهاده‌های نوغانداری شامل نهال توت اصلاح شده و انواع تخم نوغان متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای نوغانداری و همچنین برای بازسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های تولید نهاده‌های نوغانداری، اعطای تسهیلات کم‌بهره بانکی به بهره‌برداران نوغانداری در راستای اجرای طرح‌های نوغانداری در زمینه احیا و توسعه باغات توت، بازسازی و احداث جایگاه‌های پرورش کرم ابریشم و کارگاه‌های ابریشم‌کشی خانگی و برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش نوغانداری به منظور توانمندسازی بهره‌برداران فعلی و جذب بهره‌برداران جدید از جمله اقدامات و سیاست‌های این مرکز است.

وی درباره تاثیر تغییر اقلیم بر فعالیت نوغانداری نیز گفت: فعالیت نوغانداری به لحاظ ماهیت به ویژه در مرحله پرورش کرم ابریشم متاثر از شرایط محیطی و آب و هوایی است و در این مرحله نیازمند مدیریت پرورش متناسب با آن شرایط است از این‌رو، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن می‌تواند تا حدودی بر روند تولید پیله تر به لحاظ کمی و کیفی تاثیرگزار باشد.

رضادوست تصریح کرد: لازم است اقداماتی در زمینه کاهش تاثیر مخاطرات مورد نظر بر فعالیت نوغانداری صورت پذیرد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاشت درختان توت مقاوم به خشکسالی و سرمازدگی و مدیریت آبیاری اشاره کرد.