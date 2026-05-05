به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب‌الله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: تولید سالانه نهال توت اصلاح‌شده و توزیع آن در مناطق مختلف با هدف احیا و توسعه باغات و به منظور تامین غذای کرم ابریشم و توسعه نوغانداری انجام می‌شود.

وی با بیان این که در حال حاضر مساحت باغات توت کشور حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار است، افزود: از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها برای احیا و توسعه باغات توت در مناطق مختلف کشور می‌توان به تولید نهال توت اصلاح شده با استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاران بخش‌های دولتی و غیردولتی و ایستگاه‌های تولید نهال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در برخی از استان‌ها به منظور جایگزینی با درختان بومی کم‌بازده موجود (احیای باغات) و توسعه آن اشاره کرد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در همین حال تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تولید نهال توت اصلاح‌شده در ایستگاه‌های تولید نهال برخی از استان‌های کشور نیز انجام شده است.

وی درباره تولید نهال توت اصلاح شده در استان‌ها تاکید کرد: در گذشته تولید نهال توت اصلاح‌شده تنها در استان گیلان انجام می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز به تولید این نهاده مبادرت می‌کنند.

رضادوست افزود: استان‌های گیلان، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی دارای بیشترین مساحت باغات توت در سطح کشور هستند.