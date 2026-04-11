۳۴ شهید و مجروح بهزیستی در جنگ؛ آسیب به ۲۹۷۵ شغل مددجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین جلسه شورای تحول اداری سازمان بهزیستی کشور امروز با حضور رئیس و معاونان این سازمان برگزار شد.
فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در این جلسه با اشاره به خسارات وارد شده در جریان جنگ اظهار کرد: در این مدت ۳۹ مرکز توانبخشی دچار آسیب شدند که برآورد اولیه خسارات آنها حدود ۱۲ میلیارد تومان است.
وی افزود: یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی در استان اصفهان به تنهایی ۶ میلیارد تومان خسارت دیده و همچنین مراکز شبانهروزی غیردولتی نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان آسیب دیدهاند.
عباسی با بیان اینکه رایزنی با شهرداریها و شوراهای شهر در استانها برای بازسازی این مراکز آغاز شده است، گفت: هماهنگی با نهادهای بینالمللی برای تأمین تجهیزات آسیبدیده و لوازم بهداشتی مورد نیاز نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین به ضرورت حمایتهای مالی اشاره کرد و افزود: اختصاص وامهای کمبهره از سوی نهادهایی مانند بنیاد برکت و بنیاد علوی میتواند به بازسازی مراکز آسیبدیده کمک کند و لازم است این مراکز به این نهادها معرفی شوند.
فرصت تجمعات شبانه برای جذب داوطلب
در ادامه، سید محمدجواد حسینی مدیرکل مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: تجمعات شبانه در این ایام فرصت مناسبی برای ارتباطگیری با مردم، اجتماعیسازی و معرفی خدمات سازمان بهزیستی فراهم کرده است.
وی افزود: باید بهصورت دقیق مشخص شود در کدام استانها و حوزهها امکان حضور خیران بیشتر است تا بتوان از ظرفیت آنها به شکل هدفمند استفاده کرد.
حمایت ویژه از خانواده شهدای بهزیستی
حسینی همچنین از پیگیری حمایت ویژه از خانواده شهدای بهزیستی خبر داد و گفت: در این زمینه با سازمان اموال تملیکی نیز رایزنیهایی انجام شده و این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی از برنامهریزی برای توسعه شبکه خیران خبر داد و افزود: شعب استانی مجمع خیرین حامی معلولان در استانهای آسیبدیده از جمله البرز و کرمانشاه ایجاد خواهد شد.
۱۷ شهید و ۱۷ مجروح خانواده بهزیستی
سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به ابعاد اجتماعی خسارات جنگ گفت: در این مدت به مراکز، مشاغل خانوادگی و مسکن مددجویان آسیب وارد شده و لازم است شناسنامه دقیقی از این خسارات تهیه شود تا برنامهریزی برای جبران و بازسازی آنها انجام گیرد.
وی با بیان اینکه ۱۷ نفر از جامعه هدف بهزیستی در این جنگ به شهادت رسیده و ۱۷ نفر نیز مجروح شدهاند، افزود: باید سازوکاری مشخص برای استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللی در شرایط بحران طراحی شود.
موسوی چلک بر ضرورت پایداری مراکز غیردولتی تأکید کرد و گفت: افزایش یارانهها و تقویت رویکرد خانوادهمحور از جمله اقداماتی است که باید برای جلوگیری از اختلال در خدماترسانی در شرایط تداوم بحران در نظر گرفته شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برخی گروهها صرفاً در مراکز بهزیستی قابل نگهداری هستند بنابراین لازم است حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت زیرساختی مراکز به فضاهای امن اختصاص یابد.
آسیب ۲۹۷۵ شغل
در ادامه، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی از خسارات گسترده در حوزه مسکن و اشتغال خبر داد و گفت: در این جنگ، ۱۶۸۲ واحد مسکونی آسیب دیده که ۸۲ واحد بهطور کامل تخریب و سایر واحدها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیدهاند.
وی افزود: همچنین ۲۹۷۵ طرح اشتغال دچار آسیب شده که از این تعداد، ۶۳۵ واحد بیش از ۵۰ درصد تخریب شدهاند.
ذکاییفر با اشاره به اقدامات حمایتی ادامه داد: تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت تمدید شده و در حوزه مسکن نیز این تسهیلات ادامه دارد تا پروندههای ارسالی استانها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی از تدوین طرح استفاده از پنلهای خورشیدی در مراکز بهزیستی خبر داد و گفت: این طرح در حال نهایی شدن است.
همچنین سلمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به خدمات روانی و اجتماعی ارائه شده در این مدت گفت: در جریان جنگ، ۶۸ هزار تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شده و ۱۴ هزار و ۸۰۰ مداخله توسط تیمهای سیار انجام شده است که از این تعداد، ۴۶۰۰ مورد مرتبط با شرایط جنگ بوده است.
