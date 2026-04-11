به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری از اضافه شدن ۴ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این آمبولانسها با هدف تقویت توان عملیاتی اورژانس و ارتقای سرعت خدماترسانی به بیماران و مصدومان به ناوگان اورژانس پیشبیمارستانی استان افزوده شدهاند.
وی افزود: این چهار دستگاه آمبولانس از ابتدای سال جاری وارد چرخه عملیاتی شده و در شهرستانهای قزوین، تاکستان، البرز و آوج مستقر شدهاند تا پوشش خدمات اورژانس در مناطق مختلف استان بهبود یابد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: نوسازی و تقویت ناوگان آمبولانسی از جمله برنامههای مهم این مجموعه برای افزایش کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار است.
اکبری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای اورژانس پیشبیمارستانی اظهار کرد: اضافه شدن این آمبولانسها میتواند نقش مهمی در تسریع عملیاتهای اورژانس و ارتقای سطح خدمات درمانی در مواقع فوریتپزشکی ایفا کند.
گفتنی است این آمبولانسها با پیگیری رئیس اورژانس استان، نمایندگان شورای اسلامی و رئیس اورژانس کشور تخصیص داده شده است.
