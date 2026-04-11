ابلاغ دستورالعمل ارزیابی کارکنان صنعت برق در شرایط بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مسعود قاسمی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر از ابلاغ دومین ویرایش «دستورالعمل نحوه ارزیابی کارکنان در شرایط بحران» با هدف قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت برق در جریان جنگ رمضان خبر داد.
قاسمی در این خصوص گفت: این دستورالعمل با هدف تخصیص عادلانه پاداش و اضافهکار کارکنان درگیر در مدیریت بحران تدوین شده و امکان پرداخت مزایا تا سقف ۵۰ درصد بیش از حالت عادی را فراهم میکند.
وی افزود: میزان پرداختیها بر اساس سه شاخص «عملکرد فردی»، «نوع فعالیت شغلی» و «سطح بحران شرکت محل خدمت» تعیین میشود.
به گفته معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر، در این چارچوب، عملکرد فردی شامل کیفیت، دقت و سرعت عمل کارکنان در انجام وظایف در شرایط اضطراری است. همچنین نوع فعالیت شغلی در سه گروه «عملیاتی»، «پشتیبان عملیات» و «دورکار کامل» طبقهبندی شده که هر کدام ضریب متفاوتی دارند.
بر اساس این دستورالعمل، کارکنان عملیاتی که در شرکتهای دارای سطح بحران بالا فعالیت داشته و عملکرد مطلوبی ارائه داده باشند، بیشترین ضریب افزایشی و حداکثر ۵۰ درصد افزایش در سقف اضافهکار و پاداش را دریافت خواهند کرد.
قاسمی همچنین تأکید کرد: برای جلوگیری از اعمال سلیقه در پرداختها، یک ابزار محاسباتی در قالب فایل اکسل در اختیار مدیران قرار گرفته است تا با ثبت ارزیابی عملکرد کارکنان، میزان دقیق اضافهکار و پاداش هر فرد بهصورت خودکار و بر اساس ضرایب تعیینشده محاسبه شود.
نظر شما