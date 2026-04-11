رشد ۳۰۰ درصدی اعتبارات بخش تعاون در کردستان طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی اظهار کرد: این اعتبارات در حوزه‌هایی همچون نوسازی، احیای تعاونی‌های غیرفعال، ترویج فرهنگ تعاون، آموزش و توانمندسازی تعاونی‌ها هزینه شده است.

وی از افزایش سه‌برابری اعتبارات بخش تعاون در سال ۱۴۰۴خبر داد و این موضوع را گامی مؤثر در مسیر توسعه اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد استان عنوان کرد و گفت: سال قبل رشد ۳۰۰ درصدی اعتبارات بخش تعاون در کردستان را شاهد بودیم.

وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش تعاون در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی، افزود: توجه به تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در دستور کار دولت قرار دارد و از اولویت‌های مهم وزارت تعاون محسوب می‌شود.

صلواتی با اشاره به وضعیت تعاونی‌های استان گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۴۹ تعاونی فعال با حدود ۱۹۶ هزار عضو در کردستان فعالیت دارند و در کنار آن، هزار و ۲۱۱ تعاونی نیز غیرفعال هستند.

وی ادامه داد: از مجموع تعاونی‌های فعال استان، ۸ اتحادیه تعاونی، ۲۰ تعاونی مرزنشین، ۳ تعاونی توسعه و عمران شهری، ۵ تعاونی فراگیر و دانش‌بنیان و همچنین ۳۵۴ تعاونی مسکن با حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ عضو مشغول فعالیت هستند.