۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۸

عصبانیت ترامپ از ناتو به خاطر مخالفت با جنگ علیه ایران

عصبانیت ترامپ از ناتو به خاطر مخالفت با جنگ علیه ایران

رئیس جمهوری آمریکا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به خاطر همراهی نکردن در جنگ علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ناتو نه در گذشته به داد ما رسید، نه در آینده به داد ما خواهد رسید!

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب انزوای بیشتر واشنگتن در جهان شده است. اعضای ناتو و حتی متحدان کلیدی کاخ سفید تاکید کرده اند که جنگ علیه تهران به صورت یکجانبه و بدون مشورت با آنها شروع شده و همراهی با این جنگ عقلانی نیست.

کارشناسان معتقدند که جنگ آمریکا علیه ایران با تحریک رژیم صهیونیستی شروع و بر پایه اطلاعات غلط ارائه شده از سوی دستگاه امنیتی این رژیم، کاخ سفید وادار به انجام آن شده است.

