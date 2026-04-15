عصبانیت ترامپ از ناتو به خاطر مخالفت با جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ناتو نه در گذشته به داد ما رسید، نه در آینده به داد ما خواهد رسید!

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب انزوای بیشتر واشنگتن در جهان شده است. اعضای ناتو و حتی متحدان کلیدی کاخ سفید تاکید کرده اند که جنگ علیه تهران به صورت یکجانبه و بدون مشورت با آنها شروع شده و همراهی با این جنگ عقلانی نیست.

کارشناسان معتقدند که جنگ آمریکا علیه ایران با تحریک رژیم صهیونیستی شروع و بر پایه اطلاعات غلط ارائه شده از سوی دستگاه امنیتی این رژیم، کاخ سفید وادار به انجام آن شده است.