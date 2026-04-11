به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مذاکرات ایران وامریکا گفت: بامداد شنبه هیات نمایندگی ایران به ریاست قالیباف وارد اسلام اباد شد و از سوی وزیر خارجه و معاون نخست وزیر و فرمانده ارتش و رییس مجلس و سایر مقامات پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند. از بدو ورود مذاکرات آغاز شد.

سخنگوی وزارت خارجه بیان‌کرد: برای ما مهم بود که بدون هیچ ایهامی نظرات کشورمان را بیان کنیم. ردو بدل پیام ها امروز صبح هم از ساعات ابتدایی روز از سر گرفته شد. دیدارهای زیادی صورت گرفت.

وی ادامه داد: با فرمانده ارتش ونخست وزیر پاکستان گفتگوهای خوبی صورت گرفت و در همه این گفتگوها انچه مهم بود انتقال خیلی صریح وروشن مواضع ومطالبات ایران بود.

بقائی عنوان کرد: در حال حاضر نیز این گفتگوها ادامه دارد و آقای قالیباف با طرف های پاکستانی در حال گفتگو هستند.

وی افزود: در یک برهه خاص از تاریخ ایران مشغول مبارزه دیپلماتیک هستیم. دیپلماسی برای ما ادامه دفاع و جنگ است؛ ما ۴۰روز را با تمام توان پشت سر گذاشتیم. مدافعان وطن به پشتوانه وطن برای دفاع از کیان ایران جانانه جنگیدند و حالا نوبت ایران است.انشالله با دعای مردم خوبمان و هماهنگی همه بخش های نظام امیدواریم که از این مرحله هم سربلند بیرون آییم.

سخنگوی دستگاه دیپلماس تصریح کرد: یک مبارزه نفس‌گیر در عرصه دیپلماسی در جریان است؛ به مردم وفادارمان اطمینان می‌دهم فرزندان شما در دستگاه دیپلماسی همانطور که مدافعان وطن پای لانچرها ایستادگی کردند حتما از تمام ظرفیتشان برای تثبیت ظرفیت های کشور استفاده می‌کنند.

بقائی با اشاره به نقض اتش بس، بیان کرد: از ابتدا تامید کردیم‌که وقتی می‌گوییم اتش بس یعنی واقعا اتش بس؛ همزمان که دستگاه دیپلماسی کارش را انجام میدهد با دقت مزاقبت می کنیم و در تماس نزدیک با نیروهای مسلح هستیم. هرجا لازم باشد همزملن در دستگاه دیپلماسی پیگیری میکنیم.

وی ادامه داد: گزارشهایی که ما گرفتیم به غیر از اولین روز اتش بس، دیگر گزارشی دال بر نقض اتش بس جدی باشد، نداریم.مواردی بوده که حدس بر این بود که ممکن است زمینه ای بر نقض اتش بس فراهم شود که بییار صریح وجدی تذکرو هشدار داده شد ودشمن اقدام خود را تصحیح کرد.

وی گفت: هم نیروهای مسلح دستشان روی ماشه است و هم دستگاه دیپلماسی کوچکترین موردی را مراقبت می‌کند که پاسخ داده شود.

بقائی در مورد تحولات لبنان، عنوان کرد: بر اساس توافقی که صورت گرفته توقف اتش و جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس بود. این را فقط ما ادعا نمیکنیم بلکه میانجیگر پاکستانی هم‌تصریح‌کرده است. از روز گذشته ارتباط اسلام اباد و بیروت به صورت مستمر برقرار است. ما هم با سفیرمان در بیروت در ارتباط هستیم تا اطمینان حاصل کنیم تعهداتی که دادند ، انجام می شود.