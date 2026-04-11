  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

انجام بیش از ۱۱ هزار بازرسی بهداشتی در کردستان طی ۴۰ روز

انجام بیش از ۱۱ هزار بازرسی بهداشتی در کردستان طی ۴۰ روز

سنندج- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام بیش از ۱۱ هزار مورد بازرسی بهداشت محیط در ۴۰ روز جنگ اخیر خبر داد و گفت: نظارت‌ها با هدف صیانت از سلامت و امنیت غذایی  انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خالد رحمانی بعدازظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از تداوم نظارت‌های گسترده بهداشتی در روزهای جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۱ هزار بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح استان انجام شده است.

خالد رحمانی اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، کارشناسان بهداشت محیط با وجود همزمانی با تعطیلات نوروز، به‌صورت شبانه‌روزی در سطح استان حضور داشته و بر رعایت موازین بهداشتی نظارت کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۱۱ هزار و ۵۷۶ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲ هزار و ۳۴۸ مورد بازدید از اماکن عمومی انجام شده است.

رحمانی با اشاره به سایر اقدامات صورت‌گرفته ادامه داد: انجام ۱۴ هزار و ۱۹۳ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی، ۱۱ هزار و ۸۹۶ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و یک هزار و ۲۸۸ مورد نمونه‌برداری از آب از جمله اقدامات مهم در این بازه زمانی بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین ۱۸۴ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام و در مجموع ۲۱ هزار و ۶۱۵ کیلوگرم یا لیتر مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف خارج شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه بیماری‌ها گفت: در این مدت ۱۳ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا مورد بررسی قرار گرفت و یک مورد اقدام ویژه در حوادث شیمیایی نیز انجام شد، ضمن اینکه موردی از حوادث پرتویی گزارش نشده است.

وی افزود: در نتیجه این نظارت‌ها، ۷ مرکز متخلف به مراجع قضایی معرفی و یک مرکز نیز به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شده است.

رحمانی در پایان تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای بهداشت محیط در این ایام، نمادی از تعهد و ایثار مدافعان سلامت در صیانت از سلامت عمومی جامعه است و این روند نظارتی با قوت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6798112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها