شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهبردهای جدید دولت در حوزه محرومیت‌زدایی اظهار کرد: پیرو نامه معاون اول رئیس‌جمهور در بیست و دومین جلسه شورای عالی، بخشی از منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی به اجرای برنامه‌های حمایتی مسکن محرومین اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در همین راستا و با تکیه بر دستور و موافقت استاندار کرمانشاه، موضوع پیگیری تخصیص این اعتبارات به «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه» به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به مصوبات استانی این طرح اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مقرر گردید این فرآیند با مسئولیت و پیگیری ویژه اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اجرایی شود.

خدادادی با تبیین رویکرد حمایتی این اقدام تصریح کرد: هدف اصلی از این برنامه، استفاده بهینه از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برای کاهش دغدغه‌های معیشتی و تأمین سرپناه پایدار برای اقشار کم‌برخوردار و نیازمند استان است.

وی در ادامه یادآور شد: انتظار می‌رود با تصویب نهایی و گردش کار این تخصیص در شورای برنامه‌ریزی استان، روند ساخت، تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی ویژه محرومان با سرعت، شتاب و کیفیت بیشتری در مناطق مختلف دنبال شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد استان برای تبدیل منابع مسئولیت‌های اجتماعی به خدمات ملموس برای مردم است و گامی موثر در جهت عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در سطح استان به شمار می‌رود.