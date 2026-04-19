کرمانشاه رکورددار استقامت و پیشگام بازسازی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل مالی و اقتصادی بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری با اشاره به شرایط خاص استان در ایام اخیر اظهار کرد: کرمانشاه به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی خود، همواره در معرض تهدیدات بوده اما در بحران اخیر، با انسجام کامل میان دستگاه‌ها، مدیریت موفقی رقم خورد.

وی افزود: با وجود حجم بالای حملات و فشارهای ناشی از شرایط جنگی، هماهنگی میان شورای تأمین، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی موجب شد روند زندگی مردم بدون اختلال جدی ادامه یابد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی در استان تصریح کرد: در این ایام، مرزها باز بود و صادرات و واردات بدون وقفه ادامه داشت و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز با تمام توان در میدان حضور داشتند.

حبیبی ادامه داد: پایداری زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و گاز و بازگشت سریع خدمات پس از هر حادثه، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی و اعتماد مردم ایفا کرد.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به بخش مسکن گفت: بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده شناسایی شد و از همان روزهای ابتدایی، فرآیند ارزیابی و بازسازی به بنیاد مسکن واگذار شد تا اقدامات با سرعت بیشتری پیش برود.

استاندار کرمانشاه در ادامه پیشنهاد واگذاری مسئولیت بازسازی کلان‌شهرها به بنیاد مسکن را مطرح کرد و افزود: با توجه به تجربه موفق این نهاد در حوادث مختلف، این اقدام می‌تواند روند بازسازی را تسریع کند.

حبیبی در پایان با تأکید بر نقش حمایت‌های ملی خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک با دولت و حضور میدانی مسئولان ملی، زمینه‌ساز افزایش انگیزه در استان و تسریع در روند خدمات‌رسانی و بازسازی شده است.