آمادگی کهگیلویه و بویراحمد برای برگزاری انتخابات یازدهم اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر شنبه در نشست ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد، گفت: اراده ستاد انتخابات کشور، برگزاری انتخابات در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه است و برای انجام این کار آمادگی کامل را دارد.

وی از آمادگی استان برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر خبر داد و افزود: در سطح استان تمهیدات لازم در حوزه امکانات و تجهیزات اندیشیده شده است‌.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آموزش نیروی انسانی در امر انتخابات افزود: آموزش هیئت‌های اجرایی و اعضای شعب و کاربران کمیته‌های فناوری در قالب یک دوره آموزشی انجام می‌شود.

محمدی بر استفاده از ظرفیت معتمدین، جوانان، ورزشکاران و هنرمندان برای افزایش مشارکت در امر انتخابات تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به شرایط جنگی کشور افزایش مشارکت مردم در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقبولیت و مشروعیت نظام و ارتقاء امنیت ملی تأثیرگذار است.