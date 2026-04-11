فرماندار کنگان: آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین زیبا بعد از ظهر شنبه در نشست هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کنگان، با حضور اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت این شهرستان، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، بر اهمیت آموزش تخصصی و ضرورت آمادگی کامل تمامی عوامل اجرایی تأکید کرد.

فرماندار کنگان اظهار کرد: تمامی تلاش‌ها باید در راستای برگزاری انتخاباتی شفاف، سالم و با مشارکت حداکثری مردم در موعد مقرر صورت پذیرد.



وی با اشاره به تجمعات مردمی اخیر در محکومیت اقدامات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، از حضور پرشور و همبستگی مردم در این گردهمایی‌ها قدردانی کرد و گفت: این حضور گسترده، نشانه‌ای از هوشیاری و انسجام ملی است و بر لزوم تداوم این همراهی تأکید می شود.



این نشست با هدف هماهنگی نهایی نهادهای مسئول جهت برگزاری هرچه مطلوب‌تر انتخابات پیش‌رو، به کار خود پایان داد.