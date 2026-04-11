۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

فرماندار کنگان: آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ضروری است

بوشهر- فرماندار کنگان بر آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،غلامحسین زیبا بعد از ظهر شنبه در نشست هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کنگان، با حضور اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت این شهرستان، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، بر اهمیت آموزش تخصصی و ضرورت آمادگی کامل تمامی عوامل اجرایی تأکید کرد.

فرماندار کنگان اظهار کرد: تمامی تلاش‌ها باید در راستای برگزاری انتخاباتی شفاف، سالم و با مشارکت حداکثری مردم در موعد مقرر صورت پذیرد.

وی با اشاره به تجمعات مردمی اخیر در محکومیت اقدامات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، از حضور پرشور و همبستگی مردم در این گردهمایی‌ها قدردانی کرد و گفت: این حضور گسترده، نشانه‌ای از هوشیاری و انسجام ملی است و بر لزوم تداوم این همراهی تأکید می شود.

این نشست با هدف هماهنگی نهایی نهادهای مسئول جهت برگزاری هرچه مطلوب‌تر انتخابات پیش‌رو، به کار خود پایان داد.

