جمالیان: احداث ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر شنبه در نشست شورای مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی اظهار کرد: تلاش مستمر مجموعه‌های آب و برق در طول دوران جنگ رمضان، قابل تقدیر است.

وی افزود: اولویت‌های اصلی استان مرکزی شامل مدیریت بهینه منابع، بهره‌برداری مؤثر از پساب صنعتی و بازگرداندن آن به چرخه مصرف است.

جمالیان تصریح کرد: با توجه به اولویت‌های کلیدی استان مرکزی، پیگیری و تسریع در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات تا پایان سال جاری امری ضروری است.

وی افزود: با در نظر گرفتن پتانسیل‌های استان، توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق پاک در دستور کار قرار دارد.