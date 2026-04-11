۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

جمالیان: احداث ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جدیت پیگیری شود

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: ایجاد ۱۸۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال جاری به عنوان یکی از اهداف محوری این استان، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر شنبه در نشست شورای مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی اظهار کرد: تلاش مستمر مجموعه‌های آب و برق در طول دوران جنگ رمضان، قابل تقدیر است.

وی افزود: اولویت‌های اصلی استان مرکزی شامل مدیریت بهینه منابع، بهره‌برداری مؤثر از پساب صنعتی و بازگرداندن آن به چرخه مصرف است.

جمالیان تصریح کرد: با توجه به اولویت‌های کلیدی استان مرکزی، پیگیری و تسریع در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات تا پایان سال جاری امری ضروری است.

وی افزود: با در نظر گرفتن پتانسیل‌های استان، توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق پاک در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6798139

