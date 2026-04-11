به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر شنبه در جریان بازدید از شرکت توزیع برق استان مرکزی اظهار کرد: تلاشهای مجموعه صنعت برق، نقش آن در تأمین پایدار انرژی بهویژه در شرایط خاص حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در اولویت برنامههای استان قرار دارد، افزود: برنامهریزیها در حوزه پدافند غیرعامل بهگونهای است که استان مرکزی به سمت خودکفایی در تولید انرژی حرکت کند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این درحالی است که در صورت بروز اختلالات احتمالی در سطح ملی، روند مدیریت داخلی بدون وقفه ادامه می یابد.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت گسترش انرژیهای پاک ادامه داد: توسعه این منابع علاوه بر افزایش ضریب اطمینان شبکه برق، در کاهش آلایندههای زیستمحیطی و بهبود کیفیت هوا نیز اثرگذار است.
نصب و راهاندازی ۱۴۸ هزار کنتور هوشمند در مرکزی کلید خورده است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز در این نشست گفت: بخش تولید با اختصاص ۸۲ درصد، بیشترین سهم از مصرف برق استان را به خود اختصاص داده است.
محمود محمودی افزود: نصب و راهاندازی ۱۴۸ هزار کنتور هوشمند در استان کلید خورده است و در حال حاضر امکان رصد و پایش ۷۵ درصد از میزان مصرف برق فراهم شده که این امر نقش مهمی در مدیریت مصرف ایفا میکند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی شبکهها تصریح کرد: طرح جهادی اصلاح شبکههای فرسوده به پایان رسیده و در قالب آن، هشت هزار کیلومتر از خطوط قدیمی با کابلهای خودنگهدار جایگزین شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی تاکید کرد: ۷۳۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در سال قبل شناسایی شد و در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه نیز جمعآوری و امحاء شده است.
وی افزود: در راستای بهینهسازی مصرف انرژی، ۴۵ هزار چراغ پرمصرف در استان با نمونههای کممصرف جایگزین شده است.
نظر شما