به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار مرکزی در آیین افتتاح نیروگاه‌خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی کشاورزی در اراک با اشاره به اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی، اظهار کرد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت های بالای تابش آفتاب، بستر مناسبی برای احداث نیروگاه های خورشیدی در بخش کشاورزی دارد و این طرح الگویی برای سایر کشاورزان خواهد بود.

مهدی زندیه وکیلی افزود: این پروژه که با هدف تأمین انرژی پایدار و کاهش برداشت از شبکه برق سراسری برای چاه های کشاورزی احداث شده، گامی مؤثر در راستای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی استان محسوب می شود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی نقش موثری در کاهش اعمال محدودیت بار برق به ویژه در تابستان دارد، ادامه داد: حمایت از کشاورزان برای استقبال از انرژی های پاک، علاوه بر کاهش هزینه های برق، به پایداری شبکه برق در زمان پیک مصرف نیز کمک شایانی می کند.

آمادگی کامل توزیع برق برای صدور مجوز

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز در حاشیه این مراسم گفت: شرکت توزیع برق استان آمادگی کامل دارد تا مشاوره فنی، مجوزهای لازم و انشعاب‌های مربوط به احداث نیروگاه‌های خورشیدی را برای کشاورزان علاقه‌مند فراهم کند.

محمود محمودی گفت: همچنین هماهنگی‌های لازم با بانک‌های استان مرکزی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان انجام شده است.