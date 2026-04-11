رئیس صنایع اتحادیه اروپا:نباید از راهبرد انزواطلبانه آمریکا پیروی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، «استفان سژورنه» (Stéphane Séjourné) کمیسر صنایع اتحادیه اروپا اعلام کرد که قاره سبز نباید از راهبرد انزواطلبانه آمریکا پیروی کند.

کمیسر صنایع اتحادیه اروپا در مجمع «نبض اروپا» در بارسلون اسپانیا در این خصوص گفت: ما به مسیر رو به جلو برای سرمایه‌گذاری در چین نیاز داریم. ما به سرمایه‌ گذاری خارجی نیازمندیم.

«استفان سژورنه» سپس ادامه داد: بروکسل تصمیم گرفته است تا اقتصاد خود را از وضعیت مخاطره آمیز خارج کند و این همان هدفی نیست که ایالات متحده آن را دنبال می‌کند.

«استفان سژورنه» سپس اضافه کرد: واشنگتن به دنبال فاصله گرفتن بسیار جامع‌ تر از اقتصاد آسیا است. سال‌ هاست که همه سران به چین سفر می‌کنند. فکر می‌ کنم صحبت کردن و ادامه گفتگو با چین خوب است.