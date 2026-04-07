ژیژک: اظهارات ترامپ حاکی از فروپاشی اخلاق در کاخ سفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلاوی ژیژک، فیلسوف اسلوونیایی در مقاله ای که در مسکوتایمز منتشر شده به تحلیل درگیری‌های موجود و بحران جهانی معاصر می‌پردازد و معتقد است «پایان جهان» در پیش است و این به معنای تغییر بنیادین مختصات وضعیت موجود است.

به باور او، «بیماری‌های دردناک» ناشی از توقف گذار از سرمایه‌داری به نظامی دیگر، به جای امید به آینده، ما را به سمت فجایع نهایی (مانند تسلط بی‌کنترل هوش مصنوعی و جنگ جهانی) سوق می‌رهد. در چنین وضعیتی، وی کار درست را نه «تغییر جهان»، بلکه فشار بر «ترمز اضطراری» تاریخ می داند.

ژیژک مفهوم «حذف تمدن» و بازگرداندن به عصر حجر را از تیم ترامپ وام می‌گیرد و آن را حاکی از فروپاشی معیارهای اخلاقی و حقوقی در کاخ سفید می‌داند. او رفتارهای ترامپ (تهدید به نابودی ایران «برای تفریح»، بازداشت مخالفان داخلی در آمریکا با استفاده از نیروهای مسلح، توجیه جنگ به هر شکل و نفی حقوق بین‌الملل) را مصادیق این «حذف» برمی‌شمارد و اشاره می‌کند که ترامپ جنگ را «راهی برای صلح» معرفی می‌کند.

از نظر او، تقابل امروز، جنگ مذهبی-مابعدالطبیعی میان «ارزش‌های غربی» و «جهان چندقطبی» است که در آن، ائتلاف‌های ناپسندی شکل می‌گیرد و حقوق زنان قربانی می‌شود.

ژیژک در نهایت، احیای اروپا را یگانه امید باقی‌مانده می‌داند؛ نه اروپای موجود ضعیف با مواضع دوپهلو، بلکه اروپای متکی به میراث روشنگری خود که همچنان می‌تواند ابزار نقد خود اروپا و مبنای همبستگی جهانی علیه ستم باشد.

وی تاکید کرد که امروز باید از جسد لیبرال دموکراسی گذشت تا آنچه قابل نجات است، در سطحی بالاتر حفظ شود. تنها اروپای متحد و مستقل می‌تواند جایگزین «نظام شکارچیانِ» جدید (از ترامپ تا بن‌سلمان) شود و پیاده سازی مکانیسم تصمیم‌گیری جمعی فراتر از دولت‌ها و بازار را ممکن کند.