ترامپ در اندیشه خروج نیروهای آمریکا از اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در کاخ سفید به رویترز اعلام کردند که دونالد ترامپ در رایزنی با تیم امنیت ملی خود، گزینههای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا را به بحث گذاشته است.
اگرچه هنوز دستورالعمل اجرایی و مشخصی به پنتاگون برای عقبنشینی صادر نشده، اما طرح این موضوع در بالاترین سطوح حاکمیتی آمریکا، حاکی از افزایش تنشهای بیسابقه در روابط فراآتلانتیکی است.
این تحول دیپلماتیک-نظامی در حالی رخ میدهد که دیدار اخیر مارک روته، دبیرکل ناتو با رئیسجمهور آمریکا، نتوانست یخ روابط سرد دو طرف را آب کند. تحلیلگران بر این باورند که همکاریهای امنیتی ناتو که از سال ۱۹۴۹ تاکنون ستون فقرات امنیت اروپا بوده، اکنون با بحرانیترین دوران خود مواجه شده است.
بر اساس گزارشهای تکمیلی، خشم ترامپ عمدتاً متوجه کشورهایی است که مقامات آنها با جنگ احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مخالفت کردهاند. گزارش والاستریتژورنال نیز تأیید میکند که کاخ سفید احتمالاً نیروهای خود را از کشورهای منتقد سیاستهای جنگطلبانه واشنگتن خارج و به نقاط دیگر منتقل خواهد کرد.
در حال حاضر، بیش از ۸۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در اروپا حضور دارند که بیشترین تمرکز آنها در آلمان، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا است. تهدید به خروج این نیروها در حالی مطرح میشود که ترامپ بار دیگر با نقد صریح رویکرد انفعالی اعضای ناتو در قبال تنشهای خاورمیانه، زمزمههای خروج از این پیمان نظامی را نیز زنده کرده است.
