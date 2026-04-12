خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در فصل بهار و به ویژه اردیبهشت ماه، دشت‌های ایلام با گل‌های وحشی پوشیده می‌شوند، جنگل‌های بلوط طراوتی دوباره می‌گیرند و رودخانه‌ها و چشمه‌ها با صدای دلنشین خود نوای زندگی را در طبیعت این دیار جاری می‌کنند. در چنین فضایی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ایلام جلوه‌ای متفاوت پیدا می‌کنند و هر ساله میزبان گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور هستند.

دره ویژدرون؛ شاهکار طبیعت در دل زاگرس

یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان ایلام، دره «ویژدرون» است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر ایلام و در نزدیکی روستای مهر از توابع شهرستان ملکشاهی قرار دارد. این دره در کنار سد زیبای چم گردلان واقع شده و از طریق مسیرهای جاده‌ای ماربره یا کان گنبد قابل دسترسی است.

دره ویژدرون با ارتفاع حدود ۸۱۰ متر از سطح دریا، حدود ۶ کیلومتر طول دارد و ارتفاع صخره‌های آن در برخی نقاط به ۲۰۰ متر می‌رسد. سنگ‌های این دره از جنس آهکی و متعلق به سازند آسماری هستند؛ سازندی که از مهم‌ترین سازندهای زمین‌شناسی ایران به شمار می‌رود.

این دره علاوه بر ساختار زمین‌شناسی خاص، از تنوع گیاهی و جانوری قابل توجهی نیز برخوردار است و به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش در منطقه شناخته می‌شود. به گفته مردم محلی، در گذشته گونه‌هایی همچون خرس، پلنگ، گرگ و گراز در این منطقه زندگی می‌کردند.

نام «ویژدرون» نیز ریشه در زبان کردی دارد؛ «ویژ» به معنای عمیق و «درون» به معنای دره است و در مجموع به معنی دره‌ای عمیق با ارتفاع زیاد به کار می‌رود. برخی نیز معتقدند این نام به دلیل وزش بادهای شدید در این منطقه انتخاب شده است.

این دره علاوه بر جذابیت‌های طبیعی، ظرفیت‌های متنوعی برای گردشگری ماجراجویانه دارد و گردشگران می‌توانند در آن به فعالیت‌هایی همچون صخره‌نوردی، شنا، قایق‌سواری و کمپینگ بپردازند.

غار زینه‌گان؛ بهشتی خنک در دل گرمای جنوب ایلام

از دیگر جاذبه‌های طبیعی شاخص استان ایلام، غار طبیعی «زینه‌گان» در منطقه صالح‌آباد از توابع شهرستان مهران است. این غار که در منطقه‌ای گرمسیری قرار دارد، به دلیل اختلاف دمای قابل توجه با محیط بیرون، به «غار بهشت» نیز شهرت یافته است.

در حالی که دمای هوای بیرون در تابستان گاهی به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، داخل این غار هوایی خنک و مطبوع دارد و همین ویژگی باعث شده هر ساله گردشگران زیادی به ویژه در فصل بهار و تابستان از آن بازدید کنند.

غار زینه‌گان بیش از یک کیلومتر طول دارد و دارای آب جاری، دهلیزهای آبگیر، قندیل‌های طبیعی و آبچک‌های متعدد است. پوشش گیاهی اطراف غار شامل سرخس‌ها، جلبک‌ها و گیاهان مختلف نیز جلوه‌ای خاص به این مکان داده است.

این غار در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری بخش صالح‌آباد و ۵۰ کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و گردشگران برای رسیدن به آن باید پس از طی مسیر جاده‌ای، حدود پنج کیلومتر جاده خاکی را طی کنند.

طبیعت، تاریخ و فرهنگ در کنار هم

ایلام تنها به جاذبه‌های طبیعی محدود نمی‌شود؛ این استان دارای آثار تاریخی ارزشمندی نیز هست که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ و تمدن این سرزمین هستند.

از جمله مهم‌ترین این آثار می‌توان به قلعه والی، شهر تاریخی سیمره (ماداکتو)، تنگه بهرام چوبین، پل تاریخی گاومیشان، نقش برجسته گل‌گل ملکشاهی و دریاچه‌های دوقلوی سیاه گاو در شهرستان آبدانان اشاره کرد.

در کنار این جاذبه‌ها، فرهنگ بومی، آیین‌های محلی، غذاهای سنتی و مهمان‌نوازی مردم ایلام نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که تجربه سفر به این استان را برای گردشگران خاطره‌انگیز می‌کند.

طبیعت این استان در فروردین ماه و اردیبهشت ماه فوق‌العاده است؛ دشت‌های پر از گل، جنگل‌های بلوط و چشم‌اندازهای کوهستانی آرامشی خاص به انسان می‌دهد.

ایلام با طبیعت بکر و تاریخ کهن خود تجربه‌ای متفاوت از سفر را رقم می‌زند و هر گوشه آن زیبایی خاصی دارد.

ایلام مقصد اصلی گردشگران در فصل بهار

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، افزود: استان ایلام در فصل بهار بسیار زیبا و دیدنی است و آب‌وهوای معتدل، طبیعت سرسبز و گل‌های وحشی، این استان را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری کشور تبدیل کرده است.

فرزاد شریفی اظهار کرد: در استان ایلام تاکنون ۸۶۶ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی به ثبت ملی رسیده است که هر ساله گردشگران زیادی از آنها بازدید می‌کنند.

وی افزود: در سال گذشته استان ایلام پس از خوزستان در رتبه دوم رشد تردد گردشگری در کشور قرار گرفت که نشان‌دهنده افزایش توجه گردشگران به این منطقه است.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: جاذبه‌هایی مانند قلعه والی، شهر تاریخی سیمره، تنگه‌های رازیانه و کافرین، دریاچه‌های دوقلوی سیاه گاو، پل تاریخی گاومیشان و دره ویژدرون از جمله مهم‌ترین مکان‌هایی هستند که گردشگران در سفر به ایلام از آنها بازدید می‌کنند.

وی همچنین از حضور گردشگران در استان خبر داد و گفت: هر ساله در این فصل به خصوص فروردین و اردیبهشت، گردشگران زیادی از سراسر کشور در قالب انفرادی و تورهای گردشگری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استلن بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه گردشگری طبیعی، صنایع‌دستی و میراث جهانی، از تلاش برای معرفی گسترده ظرفیت‌های استان و فراهم‌سازی بستر توسعه پایدار خبر داد.

شریفی با اشاره به جایگاه ویژه طبیعت بکر استان گفت: ایلام ظرفیت تبدیل‌شدن به مقصد جدی گردشگری طبیعی را دارد، اما این مهم نیازمند مدیریت مسئولانه و رعایت اصول حفاظتی است.

وی نبود زیرساخت‌های کافی، آموزش‌ندیدن گردشگران و مدیریت ناهماهنگ را از تهدیدهای اصلی عنوان کرد و افزود: تدوین طرح‌های جامع، آموزش جوامع محلی و تقویت نظارت بر مناطق حساس از اولویت‌های ماست.

شریفی از ارسال پرونده منظر فرهنگی پیش از تاریخ ایلام به وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: این پرونده نتیجه سال‌ها پژوهش میدانی و مطالعات باستان‌شناسی است و به‌منظور قرار گرفتن در فهرست موقت یونسکو ارسال شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی تأکید کرد و گفت: ایلام با طبیعت ناب، پیشینه کهن و صنایع‌دستی اصیل ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور را دارد و ما این مسیر را با برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌کنیم.

رونق فروش صنایع دستی استان ایلام در فصل بهار

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تازه‌ترین اقدامات، ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش صنایع‌دستی این استان پرداخت و از برنامه‌های توسعه‌ای برای حمایت از هنرمندان و گسترش بازارهای داخلی و خارجی خبر داد.

نورالدین محسنی با اشاره به جایگاه ویژه صنایع‌دستی در فرهنگ بومی استان گفت: ایلام از استان‌های غنی کشور در حوزه صنایع‌دستی است و بسیاری از رشته‌های فعال در این منطقه ریشه در سنت‌ها و سبک زندگی عشایر و جوامع روستایی دارد. اصالت، تنوع و پیوند عمیق این هنرها با زندگی مردم، باعث شده صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های هویت فرهنگی استان باشد.

وی افزود: ۳۳ رشته‌ صنایع دستی همچون بافته‌های سنتی، گلیم، قالی، جاجیم، سوزن‌دوزی‌های محلی، مصنوعات چوبی، سفال و رودوزی‌های بومی از شاخص‌ترین هنرهای دستی استان هستند که بخشی از آنها حتی قابلیت ثبت به‌عنوان آثار ملی هنرهای سنتی را دارند.

معاون صنایع‌دستی استان با بیان اینکه حمایت از هنرمندان در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش شده شرایط بهتری برای تولید، آموزش و فروش فراهم شود؛ از پرداخت تسهیلات و صدور مجوزها گرفته تا ساماندهی کارگاه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای کیفیت تولید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های هنرمندان، محدود بودن بازار فروش بوده و به همین دلیل برنامه توسعه بازارهای جدید، حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و ایجاد امکان فروش آنلاین در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی با اشاره به مشارکت هنرمندان ایلامی در نمایشگاه‌های منطقه‌ای و خارجی گفت: اهداف ما از حضور در نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه صنایع‌دستی کوت عراق، معرفی هنرهای اصیل ایلام، ارتباط با بازارهای هدف و ایجاد فرصت صادرات است. خوشبختانه آثار هنرمندان استان با استقبال قابل توجهی روبه‌رو می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی ایلام در ورود به بازارهای فرامرزی است.

معاون صنایع‌دستی استان به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که صنایع‌دستی ایلام نه‌تنها به‌عنوان یک میراث فرهنگی، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی پایدار دیده شود. توسعه خانه‌های صنایع‌دستی، تقویت بازارچه‌های دائمی، آموزش نسل جوان و حمایت از برندهای بومی از محورهای مهم برنامه‌های پیش‌رو است.

محسنی در پایان اظهار کرد: صنایع‌دستی ایلام شایستگی دیده‌شدن بیشتر در سطح ملی و بین‌المللی را دارد و نتیجه حمایت‌ها، تقویت اشتغال، رونق اقتصادی مناطق روستایی و صیانت از فرهنگ بومی خواهد بود.

عروس زاگرس؛ مقصدی متفاوت برای سفر

استان ایلام با ترکیبی از طبیعت بکر، آثار تاریخی ارزشمند و فرهنگ غنی، یکی از مقاصد کمتر شناخته‌شده اما جذاب گردشگری ایران به شمار می‌رود.

دشت‌های سرسبز، جنگل‌های بلوط، تنگه‌ها و دره‌های شگفت‌انگیز، در کنار مردمانی مهمان‌نواز و فرهنگ بومی اصیل، باعث شده سفر به این استان تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی برای گردشگران باشد.

ایلام، عروس زاگرس، سرزمینی است که در آن طبیعت، تاریخ و فرهنگ در کنار هم روایتگر داستانی از زیبایی و زندگی هستند؛ داستانی که در فصل اردیبهشت جلوه‌ای دوچندان پیدا می‌کند.