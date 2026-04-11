پایان آرامش هوای استان سمنان؛ هشدار نارنجی برای بارش و تندباد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که همزمان با چهارمین شنبه سال ۱۴۰۵ جوی پایدار در اقصی نقاط استان سمنان حاکم شده است. از امروز شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری در تمام هشت شهرستان استان بود و دمای هوا نیز قدری افزایش پیدا می کند.

از روز دوشنبه اما با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان شاهد وزش باد شدید و بارش باران و رگبار و رعد و برق خواهیم بود پیش بینی می شود در برخی نقاط مرتفع بارش ها به صورت تگرگ باشد، تا آن روز اما جوی پایدار در استان حاکم است.

برای مرکز استان سمنان آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و افزایش دمای هوا پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۲۵ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در سرخه آسمان صاف تا قسمتی ابری است از بامداد دوشنبه به مرور شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی به سرخه و سمنان خواهیم بود و بارش رگبار باران و تند باد را شاهد هستیم.

در ایوانکی آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با گرد و غبار محلی پیش بینی شده است مهدیشهر آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابرها در ساعات بعد از ظهر و وزش باد خواهد داشت بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر برای امروز شنبه ۲۰ و ۱۱ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در گرمسار وزش باد و گرد و غبار، همراه با جوی پایدار و آسمانی نیمه ابری پیش بینی شده است برای شاهرود آسمان ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده و بیشینه و کمینه دمای هوا نیز ۲۳ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است.

دامغانی ها امروز آسمانی نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید را تجربه خواهند کرد بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز شنبه ۲۵ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای میامی هم آسمانی ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد برای روزهای شنبه و یکشنبه پیش بینی شده است از روز دوشنبه به مرور شاهد افزایش ابر و بارش های باران در شاهرود و میامی و دیگر نقاط شرقی استان سمنان نیز خواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۲۵ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است.