۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

رحمان‌نیا: بارش‌های رگباری استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق درروزهای یکشنبه و دوشنبه خبرداد وگفت: شهروندان از هرگونه تردد غیرضرور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی از پیش‌بینی جو نسبتاً پایدار در روزهای جاری خبر داد و گفت: امروز آسمان استان عمدتاً صاف است، اما از بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

وی افزود: شرایط جوی برای فردا نیز مشابه امروز پیش‌بینی می‌شود و تغییر محسوسی نخواهد داشت.

رحمان‌نیا در تشریح ناپایداری‌های پیش‌رو اظهار داشت: روزهای یکشنبه و دوشنبه با عبور امواج ناپایدار از فراز منطقه، در برخی نقاط استان شاهد بارش‌های رگباری باران، رعد و برق خواهیم بود. همچنین سرعت وزش باد در این دو روز نسبتاً شدیدتر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره روند دمایی نیز تصریح کرد: دمای هوا در روزهای آینده به‌تدریج افزایش نسبی پیدا می‌کند، اما از اواسط هفته جاری، کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

وی از شهروندان و کشاورزان خواست با توجه به وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق در روزهای یکشنبه و دوشنبه، تمهیدات لازم را اندیشیده و از هرگونه تردد غیرضرور در مسیرهای پرخطر خودداری کنند.

