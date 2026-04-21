به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری به همراه فرماندار قزوین و جمعی از مدیران استان با با حضور در منزل خانواده شهیده دانش‌آموز رزیتا رمضانی در روستای نجف‌آباد قزوین، با این خانواده دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار قزوین در این دیدار، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده این کودک شهید، این حادثه را سند مظلومیت ملت ایران و نشانه آشکار جنایت دشمنان علیه غیرنظامیان دانست و گفت: دشمنان با ادعای هدف قرار دادن مراکز نظامی، خانه‌های مردم بی‌گناه را ویران کرد و این امر، چهره واقعی آنان را به جهانیان نشان می‌دهد.

نوذری با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید افزود: یقیناً خداوند به خانواده‌های شهدا اجر و صبر عظیم عطا خواهد کرد.

رزیتا رمضانی، دختر هشت‌ساله‌ای بود که در پی حمله ائتلافی رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا به منزل مسکونی‌شان در جریان جنایت جنگ رمضان، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

در این حمله تروریستی، علاوه بر شهادت این دختر معصوم، چند تن از اعضای خانواده نیز مجروح شدند . همچنین 4 عضو معلول یک خانواده نیز در این حادثه به شهادت رسیدند.