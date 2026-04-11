۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

۳۳ مرکز خرید تضمینی گندم در مازندران فعال می‌شود

ساری - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تدارک زیرساخت‌های لازم برای خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: ۳۳ مرکز برای تحویل محصول کشاورزان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری عصر شنبه در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خرید تضمینی گندم در مازندران با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار داشت: در سال زراعی گذشته بیش از ۸۱ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و بالغ بر یک‌هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران به حساب آنان واریز شد.

وی با بیان اینکه برآوردها حاکی از افزایش میزان خرید در سال جاری است، افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان تحویل گرفته شود و در همین راستا، مراکز خرید شامل سیلوها، کارخانجات آرد و شبکه تعاونی‌های روستایی آماده‌سازی شده‌اند.

این مسئول همچنین از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: نرخ خرید با لحاظ مشوق تحویل به مراکز دولتی، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی بر ضرورت آمادگی کشاورزان پیش از آغاز برداشت تأکید کرد و افزود: ثبت اطلاعات اراضی در سامانه‌های جهاد کشاورزی و برداشت محصول در زمان مناسب، نقش مهمی در حفظ کیفیت گندم و تسریع روند خرید دارد.

مدیرکل غله مازندران همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت بخش‌های مختلف در اجرای این طرح، گفت: همکاری تعاونی‌های روستایی و کارخانجات آرد نقش کلیدی در تسهیل فرآیند خرید و حمایت از تولید داخلی ایفا می‌کند.

وی در پایان با اشاره به خدمات‌رسانی در ایام نوروز و شرایط خاص اخیر تصریح کرد: با تلاش دستگاه‌های مسئول، نان مورد نیاز حدود ۱۸ میلیون مسافر در استان تأمین شد که نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی مناسب در این حوزه است.

