به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری عصر شنبه در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خرید تضمینی گندم در مازندران با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار داشت: در سال زراعی گذشته بیش از ۸۱ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و بالغ بر یک‌هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران به حساب آنان واریز شد.

وی با بیان اینکه برآوردها حاکی از افزایش میزان خرید در سال جاری است، افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان تحویل گرفته شود و در همین راستا، مراکز خرید شامل سیلوها، کارخانجات آرد و شبکه تعاونی‌های روستایی آماده‌سازی شده‌اند.

این مسئول همچنین از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: نرخ خرید با لحاظ مشوق تحویل به مراکز دولتی، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی بر ضرورت آمادگی کشاورزان پیش از آغاز برداشت تأکید کرد و افزود: ثبت اطلاعات اراضی در سامانه‌های جهاد کشاورزی و برداشت محصول در زمان مناسب، نقش مهمی در حفظ کیفیت گندم و تسریع روند خرید دارد.

مدیرکل غله مازندران همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت بخش‌های مختلف در اجرای این طرح، گفت: همکاری تعاونی‌های روستایی و کارخانجات آرد نقش کلیدی در تسهیل فرآیند خرید و حمایت از تولید داخلی ایفا می‌کند.

وی در پایان با اشاره به خدمات‌رسانی در ایام نوروز و شرایط خاص اخیر تصریح کرد: با تلاش دستگاه‌های مسئول، نان مورد نیاز حدود ۱۸ میلیون مسافر در استان تأمین شد که نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی مناسب در این حوزه است.