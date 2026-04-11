«نزار آمیدی» رئیس جمهور جدید عراق کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نمایندگان پارلمان عراق در جریان جلسه عصر امروز خود «نزار آمیدی» نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور برگزیدند.

نزار آمیدی، پیشتر به مدت دو سال در دولت محمد شیاع السودانی، وزیر محیط زیست بوده است. اتحادیه میهنی کردستان، پیشتر وی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی کرده بود.

نزار آمیدی، وزیر محیط زیست در دولت کنونی عراق بود که در سال ۲۰۲۴ استعفا داد. او متولد ۶ فوریه ۱۹۶۸ در شهر العمادیه استان دهوک اقلیم کردستان عراق است و مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه موصل گرفته است.

نزار آمیدی به زبان‌های عربی و کردی تسلط دارد و عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان و دفتر سیاسی این حزب است. وی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در این منصب بود تا اینکه به دلیل فعالیت حزبی و سیاسی از منصب خود استعفا داد و هلو العسکری جای او را گرفت.

او پیشتر در زمان ریاست جمهوری فؤاد معصوم، برهم صالح و کمی از زمانی ریاست جمهوری عبداللطیف رشید، مدیر دفتر رئیس جمهور بود. آمیدی فعالیت‌های بسیاری در حوزه محیط زیست و کاهش آلودگی داشته و از شخصیت‌های سیاسی برجسته عراق به شمار می‌رود.

خلاصه ای از شخصیت سیاسی آمیدی

او یک شخصیت سیاسی و دولتی عراقی است که بیش از چهار دهه تجربه در عرصه‌ دیپلماتیک دارد. این تجربه شامل فعالیت در بالاترین سطوح حکومت عراق و ارائه مشورت به سه رئیس‌جمهور این کشور، علاوه بر تصدی سمت وزیر محیط‌زیست است.

او کارنامه‌ای طولانی در اداره دولت، ایجاد توافقات ملی، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی و نمایندگی بین‌المللی دارد. وی همچنین توانسته است میان تخصص دانشگاهی و فنی از یک‌سو و تجربه سیاسی–دیپلماتیک عمیق و تجربه ملی در ایجاد تفاهم میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان از سوی دیگر، پیوند برقرار کند.

وی در مدیریت روابط میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان مهارت یافته و پیچیدگی‌های قانونی و سیاسی این رابطه را به‌خوبی درک می‌کند و به‌صورت عملی در حل‌وفصل آن مشارکت داشته است. او روابط کاری مستحکمی با احزاب کرد و نیروهای اصلی سیاسی در بغداد دارد؛ روابطی که در دوران خدمتش در کنار رئیس‌جمهور جلال طالبانی، رئیس‌جمهور فؤاد معصوم و رئیس‌جمهور برهم صالح تقویت شد. او توانایی بالایی در مدیریت اختلافات سیاسی، ایجاد توافق و حفظ وحدت ملی از خود نشان داده است.

تجارب سیاسی و بین المللی

آمیدی بیش از ۲۰ سال تجربه در سطوح عالی دولتی و سیاسی دارد که شامل این موارد می‌شود: مشاور ارشد رئیس‌جمهور (با درجه وزیر و معاون وزیر). وزیر محیط‌زیست بوده و در نشست‌های سران عرب در مصر، الجزایر، تونس، عربستان سعودی و کویت مشارکت داشته و نماینده عراق بوده است.

در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۲۱) پاریس ۲۰۱۵ حضور یافته و ریاست هیئت عراق در نشست COP۲۸ امارات در سال ۲۰۲۳ را بر عهده داشته است.

در نشست‌های مجمع عمومی محیط‌زیست سازمان ملل در نایروبی ۲۰۲۳ و کنفرانس آب سازمان ملل در نیویورک شرکت کرده و همچنین دیدارهای رسمی سطح بالا در ژنو، واشنگتن، تهران، ریاض، مسقط و سن‌پترزبورگ داشته است. او عضو دائمی هیئت‌های ریاست‌جمهوری بوده و در هماهنگی سیاست خارجی و دیپلماسی ریاست‌جمهوری نقش مهمی ایفا کرده است.

تجارب سازمانی

عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان.

عضو ائتلاف اداره دولت (از ۲۰۲۲ تاکنون).

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان (از ۲۰۲۳ تاکنون).

رئیس دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در بغداد (از ۲۰۲۴ – تاکنون)

فعالیت در دفتر دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان (۱۹۹۳–۲۰۰۳).

وزیر محیط‌زیست؛ (۲۰۲۲–۲۰۲۴).

تدوین و اجرای سیاست‌های ملی محیط‌زیستی مطابق با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی.

تقویت مشارکت عراق در پرونده‌های تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار.

نمایندگی عراق در مجامع بین‌المللی و هدایت هیئت‌های رسمی.

توسعه دیپلماسی محیط‌زیستی به عنوان بخشی از امنیت ملی.