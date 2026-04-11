۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور فرانسه و ترکیه

رؤسای جمهور فرانسه و ترکیه درباره آتش‌بس میان ایران و آمریکا، لبنان و سوریه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به صورت تلفنی رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی خود با رئیس جمهور ترکیه، درباره اهمیت حصول اطمینان از اینکه آتش بس ایران شامل لبنان نیز بشود، گفتگو کرد.

امانوئل ماکرون، اضافه کرد که هرگونه آتش بس بین ایران و آمریکا باید شامل موضوع لبنان و تنگه هرمز باشد.

از سوی دیگر، دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز از تماس تلفنی میان روسای جمهور ترکیه و فرانسه با تمرکز بر روابط دوجانبه، موضوع سوریه و مسئله تنگه هرمز خبر داد.

