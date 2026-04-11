۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

روایت رسانه‌های اروپایی از چالش‌های تیم آمریکامقابل دست برتر تیم ایران

رسانه‌های اروپایی چالش‌های متعددی را در مسیر تیم آمریکا در مذاکرات پاکستان، مقابل دست برتر تیم ایران تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه انگلیسی گاردین در گزارشی اعلام کرد که جی دی ونس معاون ترامپ و سرتیم مذاکره کننده آمریکایی در حالی در مذاکرات شرکت کرده است که تیم ایرانی پس از تاب‌آوری در برابر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحولات تنگه هرمز، خود را در موقعیت برتر می‌بیند.

بر اساس اعلام این رسانه، همین موضوع باعث شده است تا کفه ترازوی مذاکرات به زیان واشنگتن تغییر کند.

در بخش دیگری از گزارش گاردین در این خصوص آمده است که برخی مذاکره‌ کنندگان پیشین آمریکا معتقدند تحولات اخیر در تنگه هرمز، اهرم فشاری مهم در اختیار تهران قرار داده است به نحوی که می‌ تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ ای برای بازارهای جهانی به‌دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر، فایننشال تایمز رایزنی جاری در پاکستان را یکی از مهم‌ ترین تماس‌ های سیاسی میان تهران و واشنگتن در دهه‌های اخیر توصیف کرده اما در عین حال بر فاصله مواضع دو طرف و عدم قطعیت نسبت به نتیجه گفتگوها تأکید دارد.

رسانه اسپانیایی ال‌پائیس در گزارش خود تأکید کرد که مذاکرات جاری نامطمئن بوده و گفتگوها در فضایی از بی‌ اعتمادی عمیق میان دو طرف جریان دارد.

لوموند فرانسه هم وضعیت آمریکا در این مذاکرات را متزلزل ارزیابی کرد و نوشت که واشنگتن در مدیریت پیامدهای جنگ و تنظیم مسیر دیپلماتیک با چالش مواجه شده است؛ زیرا تحولات تنگه هرمز در تقویت موقعیت چانه‌ زنی ایران یکی از عوامل تعیین‌ کننده در معادلات مذاکراتی به شمار می آید.

    • علی اکبرعجمی کاشانی IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      با سلام ودرود به رزمندگان ومردم شریف وپایکار کشورم ایران ودرود بیکران به ارواح پاک شهدا وجانبازان از رزمندگان ومردم تقاضا دارم باتوجه به دست بالای وطنم در این جنگ تحمیلی تعاریف روزنامه های خارجی وداخلی وباعث غرور نشود که دراین برهه غرور سم است .برای ابراز غرور بعد از نابودی دشمن فرصت داریم .
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکایی ها چون دست برتر ایران را در مذاکرات دیدند برای اینکه مبادا مجبور نشوند امتیاز زیادی به ایران بدهند میز مذاکره را بی توافق ترک کردند. بایستی شکایت‌های مربوط به جنایات جنگی دونالد ترامپ در این جنگ را به مراجع بین المللی ارائه کنیم آنهم هرچه زودتر.

