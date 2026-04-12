هشدار روسیه درباره قیام کشاورزان در اروپا وانگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در شبکه ایکس نوشت: دیوانسالاران اتحادیه اروپا و انگلیس تازه دارند متوجه بحران ناشی از کمبود کود برای تولید محصولات کشاورزی می شوند.
وی تصریح کرد: کشاورزانی که فاقد سوخت و کود هستند، ابتدا در ایرلند و سراسر اروپا برای محافظت از شیوه زندگی خود قیام میکنند. دیوانسالاران اتحادیه اروپا و انگلیس با شروع بحران، وحشتزده و مضطرب هستند.
اختلال در تردد کشتی ها از تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب کمبود و گرانی سوخت و کود در جهان شده است.
