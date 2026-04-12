  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۰

هشدار روسیه درباره قیام کشاورزان در اروپا وانگلیس

یک مقام ارشد دولت روسیه هشدار داد که کمبود سوخت و کود موجب قیام کشاورزان در اروپا و انگلیس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در شبکه ایکس نوشت: دیوانسالاران اتحادیه اروپا و انگلیس تازه دارند متوجه بحران ناشی از کمبود کود برای تولید محصولات کشاورزی می شوند.

وی تصریح کرد: کشاورزانی که فاقد سوخت و کود هستند، ابتدا در ایرلند و سراسر اروپا برای محافظت از شیوه زندگی خود قیام می‌کنند. دیوانسالاران اتحادیه اروپا و انگلیس با شروع بحران، وحشت‌زده و مضطرب هستند.

اختلال در تردد کشتی ها از تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب کمبود و گرانی سوخت و کود در جهان شده است.

کد مطلب 6798588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها