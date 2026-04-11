فرماندار دشتی: رضایتمندی مردم در حوزه مسکن فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس این نهاد، از تلاشها و خدمات رئیس و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در سالهای اخیر همواره منشأ خیرات و برکات فراوان بوده است، افزود: این نهاد در حوزههای مختلف عمرانی و خدمترسانی نقشآفرینی مؤثری داشته و عملکرد آن در سطح شهرستان و استان قابل تحسین و تمجید است.
مقاتلی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن و واگذاری زمین گفت: شهرستان دشتی در سالهای اخیر توفیقات بسیار خوبی در این زمینه کسب کرده و در سطح استان جزو مناطق پیشتاز به شمار میرود.
فرماندار دشتی همچنین حضور فعال بنیاد مسکن در مدیریت بحرانها را یادآور شد و تصریح کرد: در سیل اخیر شهرستان، کارکنان این مجموعه از اولین گروههایی بودند که در صحنه حاضر شدند و با تلاش شبانهروزی نقش مهمی در ارزیابی و کمکرسانی به مردم و آرامش در جامعه ایفا کردند.
مقاتلی تلاش جهت رفع مشکلات اعلامی توسط برخی از مردم را موضوعی مهم عنوان کرد و افزود: لازم است در کنار همه اقدامات مناسبی که صورت گرفته است در زمینه رفع نواقص و مطالبات مردم نیز اقدامات فوری صورت پذیرد تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم باشیم.
وی در پایان با عرض خداقوت و خسته نباشید به مجموعه بنیاد مسکن شهرستان عنوان کرد: بنیاد مسکن در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز همواره پای کار بوده و خدمات ارزشمندی ارائه کرده است که این امر مهم نیز شایسته تقدیر است.
