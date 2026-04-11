به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر شنبه با همراهی فرماندار شهرستان علی آبادکتول، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران کل ستادی و اجرایی استان، از مناطق سیل‌زده شهرستان بازدید میدانی به‌عمل آورد.

در این بازدید، استاندار گلستان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده به منازل و زیرساخت‌ها قرار گرفت و با حضور در میان مردم، به بررسی مشکلات و مطالبات سیل‌زدگان پرداخت.

طهماسبی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در روند خدمات‌رسانی، دستورات لازم را برای تخلیه سریع آب و گل‌ولای از منازل، آغاز فرآیند بازسازی و همچنین اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز خسارات مشابه در آینده صادر کرد.

استاندار گلستان از روستاهای رحمت‌آباد، الامن، زرین‌گل، چینو، خاک‌پیرزن و کوچک‌نظرخانی بازدید کرد و روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در این مناطق را مورد ارزیابی قرار داد.