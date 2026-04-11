منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه ناپایدار همرفتی در استان آغاز شده و بر این اساس هشدار سطح زرد هواشناسی درباره وقوع بارش‌های رگباری بهاری، وزش تندباد شدید و طوفان‌های لحظه‌ای به‌ویژه در ساعات بعدازظهر تا پایان روز سه‌شنبه صادر شده است.

وی افزود: بارش‌های رگباری طی روز یکشنبه به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب در تمامی مناطق استان به‌خصوص مناطق غربی، جنوبی و نیز بخش‌هایی از شرق استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین از روز یکشنبه و با شدت بیشتر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، وزش تندبادهای شدید و لحظه‌ای در همه مناطق استان به‌ویژه شرق و شمال استان همراه با خیزش کانون‌های گرد و خاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در برابر حوادث احتمالی ناشی از تندبادها تصریح کرد: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا ضمن پایش مستمر وضعیت سازه‌های ناپایدار، اطلاع‌رسانی، آموزش و ارائه خدمات امدادی را با استقرار تیم‌ها در پایگاه‌های امدادی انجام دهند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، دهیاران، اداره راهداری و سایر بخش‌های مرتبط باید نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، سقف‌های شیروانی و پلیت، تابلوها و داربست‌ها اقدام کنند و شهروندان نیز از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

وی همچنین بر حفاظت از واحدهای پرورش دام و طیور و کلنی‌های زنبور عسل در برابر تندبادها تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ماهیت رگباری و ناگهانی این بارش‌ها گفت: به دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره راهداری، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها دستور داده شده است نسبت به بازگشایی مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، تخلیه رسوبات از دهانه پل‌ها، تقویت و بازسازی سیل‌بندها، آزادسازی تصرفات در بستر مسیل‌ها و هدایت آب‌های سطحی در معابر و زیرگذرها اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌هایی از جمله راهداری، شهرداری‌ها، پلیس راه، جمعیت هلال احمر، شرکت‌های آزادراهی، اورژانس، شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب و نیز دهیاران و ستادهای مدیریت بحران فرمانداری‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سیلاب، طوفان و آبگرفتگی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

شیشه‌فروش گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در جاده‌ها تقویت شده‌اند و اقلام ضروری برای امدادرسانی و همچنین ظرفیت‌های اسکان اضطراری پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی افزود: شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند، عشایر نیز الزامات ایمنی را در مناطق استقرار و کوچ رعایت کنند و از توقف و تردد در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی به‌ویژه در مناطق غرب و جنوب استان پرهیز شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر پیشگیری و کنترل آبگرفتگی در معابر شهری، زیرگذرها و دهانه پل‌ها، تخلیه رسوبات و نخاله‌ها از مسیر رودخانه‌ها و در صورت لزوم تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستاهای در معرض خطر تأکید کرد.