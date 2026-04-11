سیلاب در گنبدکاووس به ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خسارت‌ زد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیامدهای سیلاب اخیر در این شهرستان اظهار کرد: بارشهای شدید روزهای گذشته خسارات قابل توجهی به بخشهای مختلف وارد کرده که در این میان، ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت پاییزه دچار آسیب شده است.
وی با قدردانی از حضور بهموقع دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و نیروهای خدماترسان در مدیریت شرایط و امدادرسانی به مردم، افزود: از مجموع اراضی خسارتدیده، چهار هزار هکتار بهطور کامل از بین رفته، چهار هزار هکتار دیگر حدود ۸۰ درصد خسارت دیده و هزار هکتار نیز با درصدهای متفاوت دچار آسیب شدهاند.
هاشمی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساختها اظهار کرد: حدود ۲۵۰ کیلومتر از جادههای بین مزارع این شهرستان دچار آسیب جدی شده و تردد در برخی مسیرها با مشکل مواجه است.
وی همچنین از تلفات دامی ناشی از سیلاب خبر داد و گفت: در این حادثه ۹۲ رأس دام سبک و ۶ رأس دام سنگین تلف شدند و بخشی از راههای عشایری نیز آسیب دیدند.
فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه داد: در بخش مسکونی نیز ۲۶ واحد در روستای سرپل و ۲ واحد در روستای محمدآباد اوبه پلنگ دچار آبگرفتگی شدند و برخی تأسیسات شهری، گردشگری و ابنیه فنی راهها نیز خسارت دیدند.
وی با بیان اینکه جمعبندی نهایی خسارات در حال انجام است، افزود: گزارش دقیق میزان خسارات طی ساعات آینده به ستاد مدیریت بحران استانداری ارسال خواهد شد.
سهاشمی همچنین به نیازهای اعتباری برای بازسازی اشاره کرد و گفت: برای مرمت پنج ابنیه آسیبدیده در روستاهای سرپل، سپاهی دادگر و هیوهچی بالا به تاتار، هر پروژه به حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن از محل منابع شهرستان تأمین میشود و برای تأمین بخش عمده آن نیازمند حمایت استان هستیم.
