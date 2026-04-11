  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

سیلاب در گنبدکاووس به ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خسارت‌ زد

سیلاب در گنبدکاووس به ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خسارت‌ زد

گنبد-فرماندار ویژه گنبدکاووس از خسارت گسترده بارش‌های اخیر به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: ۹ هزار هکتار از مزارع کشت پاییزه دچار آسیب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیامدهای سیلاب اخیر در این شهرستان اظهار کرد: بارش‌های شدید روزهای گذشته خسارات قابل توجهی به بخش‌های مختلف وارد کرده که در این میان، ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت پاییزه دچار آسیب شده است.

وی با قدردانی از حضور به‌موقع دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و نیروهای خدمات‌رسان در مدیریت شرایط و امدادرسانی به مردم، افزود: از مجموع اراضی خسارت‌دیده، چهار هزار هکتار به‌طور کامل از بین رفته، چهار هزار هکتار دیگر حدود ۸۰ درصد خسارت دیده و هزار هکتار نیز با درصدهای متفاوت دچار آسیب شده‌اند.

هاشمی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها اظهار کرد: حدود ۲۵۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع این شهرستان دچار آسیب جدی شده و تردد در برخی مسیرها با مشکل مواجه است.

وی همچنین از تلفات دامی ناشی از سیلاب خبر داد و گفت: در این حادثه ۹۲ رأس دام سبک و ۶ رأس دام سنگین تلف شدند و بخشی از راه‌های عشایری نیز آسیب دیدند.

فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه داد: در بخش مسکونی نیز ۲۶ واحد در روستای سرپل و ۲ واحد در روستای محمدآباد اوبه پلنگ دچار آبگرفتگی شدند و برخی تأسیسات شهری، گردشگری و ابنیه فنی راه‌ها نیز خسارت دیدند.

وی با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی خسارات در حال انجام است، افزود: گزارش دقیق میزان خسارات طی ساعات آینده به ستاد مدیریت بحران استانداری ارسال خواهد شد.

سهاشمی همچنین به نیازهای اعتباری برای بازسازی اشاره کرد و گفت: برای مرمت پنج ابنیه آسیب‌دیده در روستاهای سرپل، سپاهی دادگر و هیوه‌چی بالا به تاتار، هر پروژه به حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن از محل منابع شهرستان تأمین می‌شود و برای تأمین بخش عمده آن نیازمند حمایت استان هستیم.

کد مطلب 6798313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها