به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه نشست تخصصی قرارگاه جهادی عدالت تربیتی با موضوع تمهید مقدمات تعمیر و بازسازی فضاهای آموزشی استان برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس، رئیس مجمع خیرین مدرسهساز و نمایندگانی از بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج سازندگی سپاه و گروههای جهادی برگزار شد، آخرین وضعیت مدارس خسارتدیده در جریان تحولات اخیر مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در این جلسه، گزارشهای میدانی از وضعیت مدارس، مراکز آموزشی، پرورشی و ورزشی آسیبدیده در سطح استان ارائه و اولویتهای فوری برای تعمیر و تجهیز این فضاها تعیین شد. همچنین قرارگاه سازندگی آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای حاضر، برنامههای عملیاتی و نحوه تأمین منابع مالی و تجهیزاتی برای بازگشت سریع این فضاها به چرخه خدمترسانی را تشریح کرد.
سلیمان محبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در این نشست با تأکید بر لزوم سرعتبخشی به فعالیتهای عمرانی اظهار کرد: تأمین محیطهای آموزشی ایمن، استاندارد و مناسب برای دانشآموزان عزیز از اولویتهای حیاتی ماست. برای تحقق این هدف، تمامی ظرفیتهای دولتی را در کنار توان عظیم گروههای جهادی و نهادهای انقلابی به کار خواهیم گرفت تا خللی در روند تعلیم و تربیت ایجاد نشود.
وی با قدردانی از آمادگی خیرین و گروههای مردمی افزود: مشارکت نیروهای مخلص جهادی و همافزایی میان دستگاههایی همچون بنیاد برکت و بسیج سازندگی میتواند روند نوسازی مدارس را به شکل چشمگیری سرعت ببخشد. هدف ما این است که با یک کار جهادی و منسجم، زیرساختهای آموزشی آسیبدیده را به بهترین شکل ممکن بازسازی کرده و شرایط مطلوب را برای دانشآموزان در تمامی مناطق استان فراهم آوریم.
