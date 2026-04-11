حجت الاسلام سلیمانی: صلابت مقابل دشمن شرط موفقیت در جنگ و مذاکره است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد سلیمانی عصر شنبه در مراسم سوم «شهید ناوبان یکم خلبان سید محسن تراهی »لنگرودبا گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید با بیان اینکه شهادت نعمتی بزرگ با ظرفیتهای عظیم است، اظهار کرد : زندگی در میدان جنگ قواعد و ضوابط خود را دارد و اگر این قواعد شناخته نشود، مسیر بسیار سخت خواهد گذشت.
امام جمعه لاهیجان «صلابت» را سرمایه حفظ شده رزمندگان در دل میدان دانست و گفت: زندگی در دل جنگ با سختی و محرومیت همراه است و تنها کسانی میتوانند در آن دوام بیاورند که قواعد آن را بلد باشند.
وی با اشاره به اینکه حضور مردم قوت قلب، انگیزه و پشتوانه روحی رزمندگان محسوب میشود، تصریح کرد: رزمندگانی که ۴۰ روز پشت لانچرها ایستادند، در شرایطی قرار داشتند که از آفتاب سوزان بیابان تنها سایبانی چون حضور مردم برایشان باقی مانده بود.بسیاری از این رزمندگان از خانواده خود بیخبرند، فشار کار لحظهای رهایشان نمیکند اما از حضور مردم در صحنه قوت می گیرند.
حجتالاسلام سلیمانی با بیان اینکه اگر کسی قواعد زندگی در دل جنگ را نداند، نمیتواند کار را پیش ببرد، اظهار کرد:سید محسن صلابت در برابر دشمن را خوب میشناخت، آن هم در دل جنگ.
وی با اشاره به اینکه صلابت یعنی برخلاف میل دشمن رفتار کردن، حرف زدن و موضع گرفتن،افزود:صلابت اگر نباشد، انسان در ۱۰، ۲۰ و حتی ۱۰۰ متر زیر زمین هم میترسد.
امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه صلابت در دل دشمن، آن هم در دل جنگ، زندگی را لذتبخش میکند، گفت: شهید سید محسن آرزوی شهادت داشت و با نور شهادت زندگی کرد. صلابت در برابر دشمن خواب را از دل دشمن میرباید و دشمن وقتی دچار اضطراب میشود، به سراغ نخبهها میرود.
امام جمعه لاهیجان افزود: دشمن نمیداند که شهید سید محسن ها یک شخص نیستند ؛یک فرهنگ و یک مکتب هستند
مذاکره ادامه همان میدان نبرد با زبان صلابت است
وی با تأکید بر اهمیت ایستادگی جنس مقاومت ملت ایران را تحمیل اراده به دشمن دانست و اظهار کرد: زبان ما در مذاکره، زبان صلابت و اقتدار است، جنس مذاکره امروز با گذشته متفاوت است و این بار قرار است امتیاز گرفته شود.
حجتالاسلام سلیمانی میدان دیپلماسی را ادامه میدان جنگ بیان کرد و افزود:مذاکره نوعی جنگ است و جنگ تمام نشده است؛ امروز هم در میدان و هم در مذاکره دست برتر وجود دارد.
وی خیابانها را صحنه نبرد میدانی مردم دانست و گفت: قدرت مذاکره، چانهزنی و تحمیل اراده ملت صدها برابر شده است و بسیاری از آمریکاییها و اروپاییها فهمیدهاند قدرت برتر جدید کیست.
امام جمعه لاهیجان با اشاره به ترکیب تیم مذاکره گفت: تیم مذاکره امروز متشکل از افرادی است که سالها در میدان رزم حضور داشتهاند؛ کسانی که شهرهای موشکی را دیدهاند، زیرساختهای دفاعی را از نزدیک لمس کردهاند و جنس دشمن را میشناسند.زیر لباس دیپلماسی، لباس رزمندگی پوشیدهاند و همین تجربه میدانی، قدرت چانهزنی آنان را چند برابر کرده است.
وی ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم رو بی سابقه برای ملت ایران عنوان کردو افزود: تجربه ملت ایران در این ۴۰ روز جنگ، تجربهای بیسابقه است و این «صلابت» در برابر دشمن را نشان می دهد که در دل جنگ، ایرانیها هیچ اجازهای به دشمن ندادند و حتی یک وجب ناآرامی ایجاد نشد.
حجتالاسلام سلیمانی شهید تراهی را نماد نسلی که مقاومت را بر سازش ترجیح میدهد بیان کردو گفت: روحیه مقاومت ، امروز پشتوانه میدان جنگ، میدان مذاکره و میدان ایستادگی ملت ایران است.
به گزارش مهر، شهید ناوبان یکم خلبان سید محسن تراهی متولد ۳ آذر ۱۳۶۳بود که در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ به شهادت رسید.
