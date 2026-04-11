پیشرفت فیزیکی تقاطع غیرهمسطح آذربایجان در ارومیه به ۹۴ درصد رسید

آیدین رحمانی رضائیه در گفتگو با خبرنگار منر با تاکید بر تداوم عملیات عمرانی و خدماتی شهرداری ارومیه در روزهای جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: با وجود شرایط موجود، اما هیچ‌یک از پروژه‌های شهری در این مدت تعطیل نشده است.

وی از پایان آزادسازی املاک معارض در ضلع شرقی تقاطع چهارسطحه آذربایجان و پایان آسفالت و لکه‌گیری کنارگذر ضلع جنوبی آن خبر داد و افزود: هم اکنون عملیات پیاده‌روسازی در ضلع غربی نیز آغاز شده است.

شهردار ارومیه در ادامه با اشاره به آغاز نهضت آسفالت در سطح شهر گفت: در روزهای گذشته حدود ۹ هزار مترمربع از معابر و زیرشاخه‌های خیابان جنوبی آسفالت‌ریزی و سایر نقاط شهر نیز براساس زمانبندی و اولویت بندی اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی کمربندی دوم همچنان ادامه دارد تصریح کرد: هم اکنون ساخت دیواره‌های سنگی برای شیب‌بندی در محدوده پل‌ های شهید باقری (قطعه سوم) و عملیات کارگاهی برای اجرای ۳۵ حلقه شمع پل مخابرات در حال اجرا بوده و دستگاه حفار نیز به محل پروژه منتقل شده است.

رحمانی رضائیه با اشاره به اینکه از مجموع ۷ پل و یک زیرگذر تعریف‌شده در تقاطع آذربایجان، تنها پل B۵ محور اتصال بلوار ساوالان به بزرگراه خاتم‌الانبیا باقی مانده است افزود: در این راستا بیش از ۵۰ درصد عرشه آن بتن‌ریزی شده و سایر بخش‌ها نیز در دست اجرا هستند.

شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.