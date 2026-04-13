به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی دوسنبه شب در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان، خواستار تغییر رویکرد در بهره‌برداری از جاذبه‌ها شد و اظهار کرد: توسعه گردشگری آذربایجان ‌غربی باید بر پایه ظرفیت‌های منحصربه‌ فرد مرزی، غنای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و پتانسیل‌ های بکر روستایی استوار شود.

وی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های دسترسی به اماکن گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه افزود: تلفیق گردشگری مرزی با میراث تاریخی می‌تواند جهشی جدی در آمار جذب توریست و رونق اقتصادی منطقه ایجاد کند.

مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت ستاد اجرایی خدمات سفر و تمهیدات پیش‌بینی شده برای میزبانی از مسافران نوروزی ارائه و با تشریح اقدامات نظارتی و رفاهی، بر آمادگی کامل مجموعه‌های اقامتی و تفریحی استان برای ارائه خدمات کیفی به گردشگران در بهار و تابستان امسال تأکید کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی آثار برجسته‌ای نظیر «مسجد جامع ارومیه» و «روستای حسنلو نقده» مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت استمرار پیگیری‌های ملی و بین‌المللی جهت الحاق میراث ارزشمند آذربایجان‌غربی به فهرست یونسکو، به عنوان یکی از مطالبات کلیدی و اولویت‌دار استان تأکید شد.