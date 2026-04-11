تشکیل قرارگاه جلوگیری از احتکار و کم فروشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی روز شنبه در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی به همراه اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه افزود: این بازدیدها در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در آستانه افزایش تقاضا انجام می شود.
وی اضافه کرد: رصد از بازار به صورت مستمر ادامه داشته و با تخلفات برخورد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی در این بازدید قیمت کالاها را بهصورت موردی و دقیق مورد بررسی قرار داد.
همچنین بازرسان با حضور در واحدهای صنفی مختلف بر نحوه رعایت نرخهای مصوب نظارت کردند.
در جریان این نظارتها چندین واحد صنفی متخلف شناسایی و در کنار اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات از مغازهداران منصف و قانون مدار نیز قدردانی شد.
