تشکیل قرارگاه جلوگیری از احتکار و کم فروشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی روز شنبه در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی به همراه اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه افزود: این بازدیدها در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در آستانه افزایش تقاضا انجام می شود.

وی اضافه کرد: رصد از بازار به صورت مستمر ادامه داشته و با تخلفات برخورد می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی در این بازدید قیمت کالاها را به‌صورت موردی و دقیق مورد بررسی قرار داد.

همچنین بازرسان با حضور در واحدهای صنفی مختلف بر نحوه رعایت نرخ‌های مصوب نظارت کردند.

در جریان این نظارت‌ها چندین واحد صنفی متخلف شناسایی و در کنار اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات از مغازه‌داران منصف و قانون‌ ‌مدار نیز قدردانی شد.