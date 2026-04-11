۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

تشکیل قرارگاه جلوگیری از احتکار و کم فروشی در آذربایجان غربی

ارومیه-  دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی گفت: قرارگاه رصد ارزاق عمومی و جلوگیری از احتکار و کم فروشی در استان آذربایجان غربی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی روز شنبه در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی به همراه اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه افزود: این بازدیدها در راستای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در آستانه افزایش تقاضا انجام می شود.

وی اضافه کرد: رصد از بازار به صورت مستمر ادامه داشته و با تخلفات برخورد می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی در این بازدید قیمت کالاها را به‌صورت موردی و دقیق مورد بررسی قرار داد.

همچنین بازرسان با حضور در واحدهای صنفی مختلف بر نحوه رعایت نرخ‌های مصوب نظارت کردند.

در جریان این نظارت‌ها چندین واحد صنفی متخلف شناسایی و در کنار اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات از مغازه‌داران منصف و قانون‌ ‌مدار نیز قدردانی شد.

