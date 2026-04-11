۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

غیبت بازیکن خبرساز در تمرین پرسپولیس/ سروش رفیعی حذف می شود؟

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی آغاز شد که هافبک خبرساز این تیم در کنار سایر بازیکنان حضور نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در سه هفته قبل از تعطیلی مسابقات لیگ برتر با شکست وضعیت نابسامانی داشت، از امروز شنبه تمریناتش را برای ادامه رقابت های لیگ آغاز کرد.

در تمرین امروز اوسمار سرمربی خارجی سرخپوشان و دستیاران خارجی او غایب بودند و کریم باقری به همراه سه مربی تیم های پایه مسئولیت فنی تیم را برعهده داشتند.

در بین بازیکنان داخلی هم سروش رفیعی هافبک خبرساز سرخپوشان غایب بود. رفیعی که پس از تعطیلی مسابقات و با شروع جنگ راهی کانادا شد هنوز به ایران برنگشته و به نظر می رسد مسئولان باشگاه هم بی میل به کنار گذاشتن او نیستند. اگر غیبت او در روزهای آینده تداوم داشته باشد این بازیکن هم مثل افشین پیروانی کنار گذاشته خواهد شد.

