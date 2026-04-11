خط و نشان باشگاه پرسپولیس برای غایبان غیرموجه تمرینات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس دور جدید تمرینات خود را از امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۴ در حالی برگزار می کند که علاوه بر اعضای خارجی این تیم چند بازیکن نیز به خارج از کشور رفته اند.

باشگاه پرسپولیس به طور رسمی و قانونی به تمام اعضای تیم اعلام کرده است هیچگونه توجیه و توضیحی را برای غیبت غیرموجه پذیرا نیست و جریمه های بسیار سنگینی را در ازای غیبت غیرموجه آنها در نظر خواهد گرفت.

بازیکنانی که به سفر رفته اند در صورت غیبت در ۲ جلسه ابتدایی تمرینات، با کسر سنگین قراردادهای خود روبرو خواهند شد و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار می گیرند.

حال باید دید بازیکنان ایرانی که به خارج از کشور رفته اند چگونه خود را به مرزهای زمینی کشور می رسانند تا به تهران بیایند و در دور جدید تمرینات پرسپولیس شرکت کنند.