به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دستور دادم که نمایندگان اسپانیا از مرکز هماهنگی در کریات گات اخراج شوند.

وی مدعی شد که این کار پس از آن صورت می‌گیرد که اسپانیا بارها اقداماتی علیه تل آویو انجام داده است.

نتانیاهو با ابراز خشم از اسپانیا مدعی شد: مادرید وجهه نظامیان اسرائیلی را خدشه دار کرده است.

وی گفت: کسانی که به اسرائیل حمله میکنند، شریک ما برای ساخت آینده منطقه نخواهد بود.

مواضع اصولی اسپانیا علیه جنایات رژیم صهیونیستی موجب خشم نتانیاهو شده است.

پیشتر روز چهارشنبه پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پی حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به لبنان گفت که بیروت نیز باید مشمول توافق آتش‌بس شده و جامعه جهانی باید «اقدامات جنایتکارانه» صهیونیست‌ها را محکوم کند.

وی نوشت :اتحادیه اروپا باید توافق همکاری خود با اسرائیل را تعلیق کند. نباید هیچ مصونیتی در مورد این اقدامات جنایتکارانه وجود داشته باشد.