۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

خشم نتانیاهو از سانچز؛ اخراج دیپلمات‌های اسپانیایی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از اقدامات ضدصهیونیستی مادرید عصبانی است از صدور دستور اخراج نمایندگان دیپلماتیک اسپانیا از کریات گات خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دستور دادم که نمایندگان اسپانیا از مرکز هماهنگی در کریات گات اخراج شوند.

وی مدعی شد که این کار پس از آن صورت می‌گیرد که اسپانیا بارها اقداماتی علیه تل آویو انجام داده است.

نتانیاهو با ابراز خشم از اسپانیا مدعی شد: مادرید وجهه نظامیان اسرائیلی را خدشه دار کرده است.

وی گفت: کسانی که به اسرائیل حمله میکنند، شریک ما برای ساخت آینده منطقه نخواهد بود.

مواضع اصولی اسپانیا علیه جنایات رژیم صهیونیستی موجب خشم نتانیاهو شده است.

پیشتر روز چهارشنبه پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پی حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به لبنان گفت که بیروت نیز باید مشمول توافق آتش‌بس شده و جامعه جهانی باید «اقدامات جنایتکارانه» صهیونیست‌ها را محکوم کند.

وی نوشت :اتحادیه اروپا باید توافق همکاری خود با اسرائیل را تعلیق کند. نباید هیچ مصونیتی در مورد این اقدامات جنایتکارانه وجود داشته باشد.

    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      کلا نتانیاهو میگه فقط من درست میگم بقیه برن به جهنم، خودشیفته ی جنگ طلب
    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      آفرین بر اسپانیا در این شرایط در طرف درست قرار گرفت . مرگ بر نتانیاهو شغال منحوس
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      کثافت کودک کش لجن اشغال خوک کثیف حیوان
    • محمد رشیدی IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      هنوز انسان است مثل نخست‌وزیر اسپانیا حقیقت گفت ازکسی نترسید مثل دبی. مردانه ایستاده در برابر خونخوار اسرائیل
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی سفیر اسرائیل جنایتکار را اخراج کنند
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      نتانیاهوکثیف نجس خونخوار

