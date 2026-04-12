۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

اسپانیا: دشمنی با نتانیاهو مایه افتخار ماست 

وزیر بهداشت اسپانیا تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو قاتلی است که مرتکب نسل کشی شده و دشمنی با او مایه افتخار اسپانیا است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، مونیکا گارسیا گومز، وزیر بهداشت اسپانیا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را فردی توصیف کرد که مرتکب نسل کشی شده است و دشمنی با او را موضعی دانست که اسپانیا به آن افتخار می‌کند.

اظهارات این وزیر اسپانیایی در واکنش دولت اسپانیا به تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر حذف مادرید از لیست کشورهای عضو «مرکز هماهنگی مدنی-نظامی آمریکا» در شهرک صهیونیستی کریات گات و همچنین اتهامات نتانیاهو به اسپانیا مبنی بر به راه انداختن «جنگ دیپلماتیک» علیه تل‌آویو مطرح شد.

گارسیا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که نتانیاهو «یکی از بزرگترین نسل‌کشی‌های عصر ما را مرتکب شده است» که به شهادت ده‌ها هزار غیرنظامی در غزه، از جمله تعداد زیادی کودک منجر شده است. نتانیاهو همچنین خونریزی های زیادی در جنوب لبنان انجام داده است.

وی همچنین اظهارات نتانیاهو درباره به راه انداختن «جنگ دیپلماتیک» را به تمسخر گرفت و تأکید کرد که اسپانیا در برابر سیاست‌های او ایستاده است.

این وزیر اسپانیایی با تاکید بر اینکه کشورش موضع فعلی خود را مایه افتخار می‌داند، ابراز داشت که دولت اسپانیا قاطعانه در برابر «رژیم نسل‌ کشی» ایستاده است.

    • سید علی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      احسنت بر دلاوران اسپانیائی جهت گیری های بشر دوستانه مسئولین محترم اسپانیا از آغاز جنگ تحمیلی رمضان صهیونیست های کودک کش با همراهی سرکرده امپریالیسم جهانی آمریکا بر علیه کشورمان و به خصوص طرفداری ملت محترم و بزرگوار اسپانیا از کشورمان در تاریخ دوستی دو ملت برای ابد ثبت گردید .

