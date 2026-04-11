معاون نخست وزیر اسپانیا: نتانیاهو به خاطر جنگ غزه جنایتکار جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، دیاز در پاسخ مستقیم به انتقاد اسرائیل از اسپانیا، تأکید کرد که همه اشکال خصومت علیه کسانی که او آن ها را اینگونه توصیف می‌کند، توجیه‌پذیر است.

دیاز در پستی در پلتفرم بلو اسکای در مورد ویدئویی که در آن نتانیاهو به موضع مادرید، به ویژه پس از تصمیم اسرائیل برای کنار گذاشتن اسپانیا از مرکز هماهنگی نظامی- مدنی (CMCC)، یک نهاد چندملیتی ناظر بر آتش‌بس در نوار غزه، حمله کرده بود، اظهار نظر کرد.

بنیامین نتانیاهو تصمیم به کنار گذاشتن نمایندگان اسپانیا از این مرکز در کریات گات را اعلام کرد و دولت نخست وزیر پدرو سانچز را به بدنام کردن ارتش رژیم اسرائیل متهم کرد.

این تشدید تنش‌ها در بحبوحه افزایش تنش‌ها بین دو طرف بر سر جنگ غزه رخ می‌دهد، جایی که سازوکار CMCC بخشی از ترتیبات آتش‌بس مورد توافق در اکتبر ۲۰۱۵ با حمایت ایالات متحده است.

تبادل اتهامات اخیر نشان دهنده تغییر در اختلاف از بیانیه‌های سیاسی به اقدام مستقیم دیپلماتیک است که تهدید به وخامت بیشتر روابط بین اسپانیا و رژیم اسرائیل و تضعیف هماهنگی بین‌المللی در مدیریت آتش‌بس در نوار غزه می‌کند.

موضع اروپا، در هر دو سطح رسمی و مردمی، شاهد تغییری فزاینده‌ در رویکرد خود نسبت به تل آویو درنتیجه جنگ علیه غزه است.

انتقاد عمومی از درون نهادهای سیاسی در چندین کشور اروپایی، در کنار اعتراض های گسترده مردمی علیه ادامه عملیات نظامی، ظهور کرده است.

رسانه‌های بین‌المللی مانند بی‌بی‌سی و گاردین از گسترش گفتمان سیاسی اروپا خبر داده‌اند که در انتقاد از سیاست‌های رژیم متجاوز اسرائیل صریح‌تر شده است.

همزمان موجی از اعتراض های گسترده در پایتخت‌های اروپایی به راه افتاده که خواستار محدودیت کمک‌های نظامی به تل‌آویو هستند.

این وضعیت نشان‌دهنده‌ی واگرایی در اروپا بین تعهدات سنتی به رژیم اسرائیل و افزایش فشار داخلی از سوی افکار عمومی است که اکنون وقایع غزه را به عنوان یک بحران انسانی می‌بیند که مستلزم موضع‌گیری قاطع‌تر دولت‌های اروپایی است.