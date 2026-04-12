پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان روز یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز تا فردا برای استان ابرناکی، رگبار بهاری باران و رعد و برق گاه تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و در برخی نقاط به ویژه در نیمه غربی استان و جزایر خلیج فارس، در ساعاتی رگبار نسبتاً شدید باران، صاعقه و تگرگ، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها مورد انتظار است.

وی گفت: دریا نیز با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی تا غربی، وقوع تندبادهای لحظه‌ای و رگبار باران و رعد و برق، مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و دریاروی به ویژه با شناورهای سبک و صیادی اجتناب شود.

حمزه نژاد گفت: مناطقی از استان‌های بوشهر و فارس از مقادیر بیشتر بارش‌ها بهره‌مند می‌شوند و ورود روان آب از این مناطق به استان نیز احتمال دارد.

وی افزود: از فردا دوشنبه ۲۴ فروردین فعالیت سامانه بارشی در استان به پایان می‌رسد، اما افزایش بادهای غربی برروی دریا، ناپایداری دریایی و متلاطم بودن دریا تا روزهای پایانی این هفته تداوم دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی در این مدت نوسانات دمایی استان بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.