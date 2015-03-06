عبور جاده « سرچم» از منطقه زیستی حیات وحش/ تلفات قابل توجه در سال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی ظهر جمعه در حاشیه جلسه بررسی مناطق خطرناک برای حیات وحش در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه شکل فعلی این جاده موجب شده است زندگی حیات وحش دچار اختلال شده و در برخی مواقع سرگردانی وحوش در حاشیه جاده رویت شود.

وی افزود: به دلیل عبور از جاده از داخل منطقه زیستی و تردد خودرو ها آمار تصادفات خودرو با وحوش در این جاده بالا است و بارها گزارشاتی در طول سال از تلفات به ما می رسد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان با بیان اینکه از جمله جانوران در معرض خطر «کله بز» است، اضافه کرد: گزارشات متعددی از تلف شدن این گونه جانوری به دلیل تصادف با خودرو مطرح شده است.

موسوی محور خطرناک دیگر را مشگین شهر- اردبیل عنوان کرد و افزود: در این محور نیز تصادفات خودرو با گونه هایی مانند سگ سانان و خرگوش بارها گزارش شده است.

وی به ضرورت نصب تابلوها و علائم هشداردهنده در کنار جاده ها تاکید کرد و گفت: در عین حال اطلاع رسانی گسترده و آگاه سازی شهروندان ضرورت دارد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان تصریح کرد: در استان اردبیل ۲۱۲ گونه جانوری شناسایی شده است که از این تعداد ۱۷ گونه وضعیت زیستی نامناسب دارند.

به گفته موسوی از ۳۱ گونه پستانداران چهار گونه به شدت آسیب پذیر هستند که بیشتر به دلیل شکار و تصادفات و سایر تهدید های انسانی وضعیت زیستی مطلوبی ندارند.

وی با تاکید به اینکه حیات انسان به حیات وحش گره خورده است، اضافه کرد: هر گونه تهدید و بر هم زدن چرخه حیات وحش به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حیات انسان تاثیر منفی ایجاد می کند.