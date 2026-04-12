اورهال و تعمیر تجهیزات کلرزنی در سنقروکلیایی

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای عملیات تعمیر و تعویض تجهیزات کلرزنی آب ژاول در سطح شهرستان گفت: با توجه به نقش حیاتی سیستمهای گندزدایی در سلامت آب شرب، اورهال دورهای و اصلاح سامانههای تزریق آب ژاول در اولویت برنامههای شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدامات بهصورت منظم و مستمر توسط واحد کنترل کیفیت، نگهبانان مخازن و آبداران انجام میشود و آب تولیدی با رعایت استانداردهای لازم و میزان کلر مطلوب در اختیار مشترکان قرار میگیرد.
مدیر امور آبفای شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به جزئیات عملیات اخیر بیان کرد: در جریان این فعالیتها، کارشناسان فنی با بررسی دقیق عملکرد چاههای تأمینکننده آب و تجهیزات کلرزنی، نسبت به تعمیر و تعویض قطعات فرسوده اقدام کردند. همچنین سرویس و تعویض هفت دستگاه تزریق آب ژاول در روستاهای آفریانج، کلگاه زمان، حبشی، هفتآشیان، گردکانه، قرهتپه و باوله با موفقیت انجام شد.
عزیزی ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه کارکنان امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی تأکید کرد: استمرار نظارت، پایش مداوم و اجرای برنامههای توسعهای و تعمیرات پیشگیرانه از الزامات اصلی برای حفظ کیفیت آب آشامیدنی در این مناطق است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق و بهموقع این عملیات، گام مؤثری در جهت پایداری خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی ساکنان برداشته شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
