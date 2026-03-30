داودی: خط انتقال آب مخزن شهرک پردیس کرمانشاه تعمیر شد

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی مناطق، بخشی از خط انتقال آب مخزن شهرک پردیس شهر کرمانشاه دچار آسیب شد که با اقدام فوری نیروهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان، عملیات تعمیر و بازسازی آن در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت.
وی با اشاره به اعزام سریع گروههای عملیاتی به محل حادثه افزود: پس از بررسیهای اولیه مشخص شد بیش از ۵۰ متر از لوله خط انتقال آب با قطر ۳۵۰ میلیمتر دچار آسیب جدی شده است که با تلاش نیروهای فنی و عملیاتی، عملیات بازسازی و تعویض بخشهای آسیبدیده در سریعترین زمان انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: با انجام این عملیات، خط انتقال آب این مخزن مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شد و روند تأمین آب در این بخش از شهر بدون وقفه ادامه یافت.
داودی با بیان اینکه در جریان این حادثه برخی تجهیزات نیز آسیب دیدهاند، خاطرنشان کرد: در پی اصابت پرتابه دشمن، تأسیسات تلهمتری این مخزن نیز دچار صدمه شده است که برنامهریزی لازم برای تعمیر و راهاندازی مجدد تجهیزات آن در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت این مخزن در تأمین آب شهروندان گفت: مخزن شهرک پردیس تأمینکننده آب شرب جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه است که خوشبختانه به دلیل وجود ذخیره مناسب آب در مخزن، در زمان وقوع حادثه و اجرای عملیات تعمیر، مشکلی در تأمین آب شهروندان به وجود نیامد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همواره در کنار مردم حضور دارد و کارکنان این شرکت به صورت شبانهروزی برای تأمین آب شرب سالم، پایدار و مطمئن تلاش میکنند تا هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به شهروندان ایجاد نشود.
نظر شما