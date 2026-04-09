به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل میانک تا مجلار و حدفاصل مکارود تا دزبن و همچنین محور هراز مسیر رفت و برگشت محدوده سه راهی چلاو سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن ، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران- شمال، آزادراه قزوین-رشت مسیر رفت و برگشت و محور چالوس مسیر جنوب به شمال روان است.

*محورهای مسدود

برپایه گزارش مرکز مدیریت راه ها، مسیر رفت و برگشت کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه انجام می شود.

آزادراه تبریز - زنجان حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین سه راهی عزیزکندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاق انجام می شود.

محور قدیم بستان آباد - میانه حدفاصل قره چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می شود.

آزادراه خرم آباد - پل زال مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم انجام می شود.

همچنین محورهای پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، کمربندی یاسوج - اصفهان، گنبد کاووس سه راهی کلاله، گنجنامه - تویسرکان، سرو آباد - پاوه (گردنه تته)، سی سخت - پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک – بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.