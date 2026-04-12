رسیدگی خارج از نوبت برای پرونده های ستون پنجم دشمن و جواسیس

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه مراسم تشییع پیکر پاک شهید دکتر سید کمال خرازی و همسرش که بعد از اقامه نماز جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره برگزار شد اظهار داشت:این ترورهای کور عزم ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی را در صیانت و پاسداری از آرمانهای خمینی کبیر و خامنهای شهید استوارتر میکند.
وی افزود: شهید دکتر سید کمال خرازی یک سیاستمدار وزین، ولایتمدار و مومن بود که عمر شریفش در خدمت به انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم آن صرف و سرانجام ختم به شهادت و سعادت شد.
وی افزود: هدف قرار دادن اندیشمندان و شخصیتهای فرهیخته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز نشانگر اوج استیصال و شکست راهبردی دشمنان قسمخورده ملت ایران در عرصه دیپلماسی و مصداق بارز اقدام عامدانه تروریستی و ترور هدفمند یک شخصیت برجسته است.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: اقدامات تجاوز گرایانه دشمن در حمله به مناطق مسکونی نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر، بهویژه حق حیات، محسوب میگردد و جای تاسف است که مدعیان حقوق بشر در این زمینه سکوت اختیار کردهاند.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: مردم عزیز و بصیر ما گوش به فرمان مقام منیع ولایت و خلف صالح رهبر شهید انقلاب هستند و تا آخرین قطره خون در پای ولایت فقیه ایستادگی میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه و در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت:همانطور که قبلا نیز اعلام کردهام ما در دیوان عالی کشور در اجرای حق و عدالت و رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده به پروندههای حساس و خاص از جمله پروندههای ستون پنجم دشمن و جواسیس از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
