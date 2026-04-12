محتوای مؤثر در تقویت روحیه امید و مقاومت جامعه اثر دارد

محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌ و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تولید محتوا در ایام جنگ گفت: در شرایط کنونی، تولید محتوا و آثار فرهنگی بسیار اهمیت دارد. هر هنرمند، نویسنده و هر فردی که در این زمینه توانایی دارد، می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. این تولیدات می‌توانند در ایجاد امید در جامعه بسیار تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: این سومین تجربه ما در شرایطی مشابه جنگ است؛ تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله، مقاومت ۴۰ روزه و تجربه ۱۲ روزه. می‌دانیم در چنین مواقعی کودکان و نوجوانان به‌ویژه آسیب‌پذیر می‌شوند. با تعطیلی مدارس و تمرکز رسانه‌ها بر اخبار جنگ، باید اوقات آنان به‌خوبی پر شود.

معاون تولید کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌ و نوجوانان گفت: در ایام جنگ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بلافاصله وارد عمل شد. تعداد زیادی از کتاب‌های شنیداری و آثار خود را به‌صورت رایگان در دسترس قرار داد. نزدیک به ۸۰ عنوان تئاتر فیلم با برنامه‌ای منظم، روزانه روی سکوها به‌ویژه در شبکه شاد و دیگر پلتفرم‌های مرتبط با کانون پرورش فکری بارگذاری شد. همچنین تعداد زیادی انیمیشن و فیلم سینمایی با وجود هزینه‌های سنگین تولید، به دستور مدیرعامل به‌صورت رایگان روی سایت‌ها قرار گرفت که با استقبال خوبی مواجه شد.

وی یادآور شد: وظیفه همه ماست که در این شرایط حساس، همراه و همدل باشیم و از داشته‌های‌مان برای کمک به جامعه استفاده کنیم. در شهرهایی که امکان مراجعه به مراکز کانون پرورش فکری وجود دارد، با رعایت ملاحظات امنیتی و حتی همراهی خانواده‌ها، این ارتباط برقرار است. در مناطق با شرایط ویژه نیز از طریق سایت شاد و دیگر سکوها، کودکان می‌توانند به‌صورت رایگان از این آثار استفاده کنند.

کریمی‌ صارمی گفت: اکنون باید به تولید ادامه داد. با توجه به شرایط خاص، حجم زیادی کلیپ و محتوای مناسبتی تولید کردیم، به‌ویژه در پی جنایت غیرقابل‌توجیه در مدرسه شجره که کودکان بی‌گناه و مظلوم را هدف قرار داد. تولیدات ما در قالب تئاتر که در گیلان، ایلام، تهران و اصفهان اجرا شده و کلیپ‌های تصویری، همه در چهارچوب امید به آینده و باور به پیروزی است. ما باید این باور را تقویت کنیم که از همان ابتدا در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستادگی کرده‌ایم و امروز پس از گذشت حدود ۴۰ روز، کشوری قدرتمند و پیشرفته هستیم، نه کشوری در حال توسعه یا جهان سوم.

وی افزود: باید چهره دشمن را به کودکان شناساند و همزمان رشادت‌ها و شجاعت نیروهای مسلح و مردم را به تصویر کشید. بهترین زمان برای این کار، همین اکنون است. به‌عنوان مثال، کتاب «خلبان آمریکایی» با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و ما به چنین آثاری نیاز داریم. باید داستان شجاعت‌ها را دقیق و جزءبه‌جزء روایت کرد.

معاون تولید کانون‌ پرورش‌ فکری‌ کودکان‌و نوجوانان گفت: نویسندگان، کارگردانان تئاتر و فیلمسازان باید به سراغ روایت داستان هر یک از کودکان مدرسه میناب بروند. دو ماه پیش از آنجا بازدید کردیم و برای ایجاد مرکز فرهنگی هنری در آن منطقه برنامه‌ریزی شد. نباید اجازه دهیم یاد و خاطره این رویدادها فراموش شود؛ این وظیفه هنرمندان و اهل قلم است.

وی یادآور شد: به زودی چند فراخوان در کانون پرورش فکری در حوزه‌های کتاب و فیلمنامه‌نویسی منتشر می‌شود. هم‌اکنون تماشاخانه سیار به سمت میناب حرکت کرده است. این بهترین فرصت برای معرفی چهره واقعی دشمن و نمایش رشادت‌های ملت است.

کریمی‌صارمی گفت: امروز کشور ما قدرتمند است و دستاوردهای بزرگی مانند پیشرفت در حوزه هوا فضا دارد. کودکان باید این موضوع را درک کنند. کانون در این زمینه نیز با راه‌اندازی «کافنا» (مرکز علوم و فناوری‌های نوین) گام بزرگی برداشته است. کانون علاوه بر فعالیت‌های اصلی، دارای «کانون زبان» و این مرکز جدید است تا کودکان علاقه‌مند به علوم پایه، در کنار ادبیات، شعر و هنر (در نزدیک به ۱۲ رشته تخصصی) بتوانند استعدادهای خود را پرورش دهند و جریان‌سازی جدیدی را ایجاد کنند.